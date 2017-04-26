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сегодня, 09:17 6

В районе ж/д вокзала Благовещенска произошла перестрелка, есть пострадавшие

В районе ж/д вокзала Благовещенска произошла перестрелка, есть пострадавшие
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Во вторник вечером, 2 мая, в районе железнодорожного вокзала Благовещенска были слышны выстрелы. По неофициальной информации, произошла перестрелка между горожанином и стражами порядка.

О происшествии очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» в ночь на 3 мая. Утром факт перестрелки информагентству подтвердил источник в официальных органах.

Предварительно, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В перестрелке пострадали сотрудник Росгвардии и сам зачинщик конфликта.

В социальных сетях появились фотографии, предположительно, с места инцидента.

Получить официальную информацию о происшествии на момент публикации не удалось.

Просмотров всего: 4722

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Дуshка

    Дуshка
    5 часов назад

    Бытовой конфликт??

  • Б-29

    Б-29
    5 часов назад

    Целый арсенал, два ствола в сборе и один в разобранном состоянии. Подготовился однако.

  • virusss86

    virusss86
    5 часов назад

    Как раз находился в доме возле которого была перестрелка. Услышал громкие "БУХ" выглянул в окно(выходят они во двор) ничего не увидел... Думаю ну видать молодежь бомбочки какие то мощные бахает. А как стал выезжать со двора на Тенистую смотрю а там полиции целая куча машин... Еще сразу думаю ну какое ДТП огромное... Остановился подошел спросить людей что случилось, а тут и выясняется что прямо под моими окнами шла стрельба и есть пострадавшие.... а хрена что стрелял уже задержали (его полицейские как раз с заломленными руками держали)

  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Долго сидеть...

  • alexalg

    alexalg
    4 часа назад

    2 гладких 1 СКС не многовато ли для одного ?

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    4 часа назад

    Получив сообщение о стрельбе туда прибыл экипаж ГБДД. При задержании стрелявшего был ранен сотрудник ГБДД.

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