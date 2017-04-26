В районе ж/д вокзала Благовещенска произошла перестрелка, есть пострадавшие
Во вторник вечером, 2 мая, в районе железнодорожного вокзала Благовещенска были слышны выстрелы. По неофициальной информации, произошла перестрелка между горожанином и стражами порядка.
О происшествии очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» в ночь на 3 мая. Утром факт перестрелки информагентству подтвердил источник в официальных органах.
Предварительно, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В перестрелке пострадали сотрудник Росгвардии и сам зачинщик конфликта.
В социальных сетях появились фотографии, предположительно, с места инцидента.
Получить официальную информацию о происшествии на момент публикации не удалось.
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