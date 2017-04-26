В районе ж/д вокзала Благовещенска произошла перестрелка, есть пострадавшие

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Во вторник вечером, 2 мая, в районе железнодорожного вокзала Благовещенска были слышны выстрелы. По неофициальной информации, произошла перестрелка между горожанином и стражами порядка.

О происшествии очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» в ночь на 3 мая. Утром факт перестрелки информагентству подтвердил источник в официальных органах.

Предварительно, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В перестрелке пострадали сотрудник Росгвардии и сам зачинщик конфликта.

В социальных сетях появились фотографии, предположительно, с места инцидента.

Получить официальную информацию о происшествии на момент публикации не удалось.

Просмотров всего: 4722

#криминал #происшествия

распечатать

Александр Авдеев