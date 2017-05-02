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В Амурской области ветрено, тепло, дождливо: прогноз погоды на 3 мая

В Амурской области ветрено, тепло, дождливо: прогноз погоды на 3 мая
Фото: Cobby17

3 мая, в среду, в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдет слабый и умеренный дождь. В отдельных районах – грозы. Ветер дует с юго-запада со скоростью 12-17 метров в секунду, в отдельных районах порывы будут достигать 22-27 метров в секунду. Воздух прогреется до +24...+29 градусов.

На севере области облачно, по крайним северным районам пройдет мокрый снег, по северо-западным районам – местами сильные осадки. В отдельных районах грозы. Скорость юго-восточного ветра составляет 6-11 метров в секунду, с порывами до 16-21 метра в секунду. Температура воздуха – 20-25, в осадках – 10-15 градусов выше нуля.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер разовьет скорость до 12 метров в секунду, в порывах – до 17-22 метров в секунду. Уличные термометры покажут +27...+29 градусов.

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#погода

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