20 лет назад Пугачёва выступила на «Евровидении» с хитом «Примадонна»

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3 мая 1997 года на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Дублине победили англичане Katrina and the Waves с песней Love Shine a Light. Россию тогда представляла Алла Пугачёва – она исполнила песню «Примадонна» и заняла 15-е место.

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3 мая – Всемирный день свободы печати. Он провозглашён Генассамблеей ООН и отмечается с 1994 года. ЮНЕСКО рекомендовала дату 3 мая, как дату принятия Виндхукской Декларации, принятой на проходившем в 1991 году в Виндхуке семинаре по развитию независимой африканской прессы. В этот день ежегодно публикуются послания Генерального секретаря ООН по случаю Всемирного дня свободы печати. В послании 2006 года, в частности, сказано, что Средства массовой информации не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти. Начиная с 1997 года 3 мая за вклад в дело свободы печати ежегодно присуждается премия ЮНЕСКО.

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Также сегодня во всём мире отмечают Всемирный день Солнца. Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно даёт свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства земной атмосферы. В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, – он превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замёрзших вод и обледеневшей суши. Солнце является возобновляемым энергетическим сырьём, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного общества солнечной энергии, начиная с 1994 года, на добровольной основе организует ежегодный День Солнца, который отмечается 3 мая.

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3 мая – День молчания (Day of Silence): ежегодная студенческая акция ненасильственного протеста, проходящая с 1996 года в США, а с 2006 года и в Европе. Она посвящена проблемам замалчивания дискриминации, физического и морального насилия, преступлений на почве ненависти и негативного отношения по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В 2006 году, по некоторым оценкам, в США в акции приняли участия около полумиллиона студентов и почти 4 000 колледжей и университетов. С этого времени День молчания проходит и в Европе. Два года спустя День молчания прошёл в США, Канаде, Польше, Словении, Швеции, Нидерландах и России, на этот раз он был посвящён памяти погибшего 15-летнего калифорнийского школьника Лауренса Кинга, убитого в феврале 2008 года своим 14-летним одноклассником за то, что Кинг был геем.

Девиз акции – «Мы молчим, чтобы нас услышали!». Участники заклеивают себе рот скотчем и раздают листовки, где говорится о проблеме насилия и дискриминации против сексуальных меньшинств.

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75 лет назад родилась прославленная чехословацкая гимнастка Вера Чаславска – 7-кратная олимпийская чемпионка, 4-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и Чехословакии, обладательница наибольшего числа золотых олимпийских наград в истории Чехословакии и Чехии. Всего две женщины в мире смогли дважды стать абсолютными чемпионками Олимпийских игр. Одна из них – наша соотечественница Лариса Латынина, вторая – Вера Чаславска, которую четырежды признавали лучшей спортсменкой Чехословакии.

Всего за 11-летнюю спортивную карьеру гимнастка заработала 140 медалей. После ухода из большого спорта она возглавила Олимпийский комитет Чехословакии (1990-1993 годы), а затем и Чехии (1993-1996 годы). Вера занималась общественной деятельностью и на мировом уровне – с 1995 по 2001 годы она работала в Международном Олимпийском комитете. В 2001 году ее назвали «спортивной легендой Чехии».

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Алексей Воскобойников