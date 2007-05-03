Обнаружили поддельный диплом у депутата: история Приамурья

В 2007 году 3 мая в прессе писали о скандальном происшествии: у депутата и руководителя исполкома городского отделения партии «Единая Россия» Александра Барсукова диплом о высшем образовании – поддельный. Этот факт установила городская прокуратура. А в вузе подтвердили, что такой студент у них не обучался и диплом не получал.

3мая 1920 года бывшие военнопленные, находящиеся в Амурской области, официально признали партию большевиков, Советскую республику. В Благовещенске прошло общее собрание коммунистов-интернационалистов. Они избрали исполнительный комитет и оформили меморандум исполкома, в котором указали на то, что организация солидарна с Советской республикой и признаёт их программу.

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3 мая 1921 года завершился III областной съезд РКСМ. Главным вопросом в повестке была роль комсомольцев в борьбе с хозяйственной разрухой. Участники съезда избрали обком комсомола и его секретаря.

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В третий день мая 1932-го начальник управления строительства Байкало-Амурской магистрали С. В. Мрачковский приступил к исполнению своих обязанностей. Большевик, бывший комиссар, командующий войсками Приуральского, Западно-Сибирского, Приволжского военных округов, командующий Кронштадтской крепостью. Сергей Витальевич был участником «левой оппозиции», сторонником Л. Троцкого. В связи с этим в сентябре 1927-го он был исключён из партии, но уже в 1930 году восстановлен в её рядах, в 1932 году приказом Народного комиссариата путей сообщения направлен на строительство БАМа. В августе 1933 года был смещён с должности начальника строительства БАМа и назначен управляющим трестом «Казжелдорстрой», который строил железную дорогу Караганда – Балхаш. 25 января 1935-го он был арестован.В 1936 году Сергей Мрачковский приговорён к высшей мере наказания и расстрелян на следующий же день.

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3 мая 1945 года в амурских городах и сёлах прошли митинги трудящихся в связи с взятием советскими войсками Берлина.

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3 мая 1974 года в Сковородине торжественно встречали 300 комсомольцев. Всесоюзный ударный отряд им. XVII съезда ВЛКСМ во главе с Владимиром Мучицыным прибыл на строительство БАМа.

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В 2006 году решилась судьба Вечного огня на площади Победы. По договору, заключённому между предприятиями «Городской сервисно-торговый комплекс» и «Горгаз», он должен был непрерывно гореть 5 месяцев. За год до этого Вечный огонь зажигали только по праздникам.

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В этот же день 9 молодых художников Благовещенска необычно открыли выставку своих работ под названием «Золотой век». Действо происходило в выставочном зале города и представляло собой занимательную картину: ноги от манекена, лежащие на фортепиано, по клавишам которого хаотично били три человека, манекены детей, привязанные к кушеткам, в витрине туфли чёрного и белого цвета китайского производства. На картинах не пейзажи и натюрморты, а, к примеру, Гитлер в костюме от Adidas и костлявая старуха с жабой, переплетающиеся трубы и бескрайнее поле электрических столбов, соединённых проводами.

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В 2012 году 3 мая в Благовещенске пропал инкассатор, забравший выручку из магазина. Около 18 часов к магазину «Товары для дома», расположенному в центре города, подъехал инкассаторский автомобиль. Один из должностных лиц, производящий приём денег из торговых точек для передачи в банк, вошёл в здание магазина и собрал выручку у предпринимателей, чьи торговые точки располагались на первом этаже. Не дождавшись напарника, его коллеги сообщили в полицию о том, что их товарищ исчез.

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В 2013 году Муравьёвский парк признали «иностранным агентом».

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина