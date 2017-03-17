ФК «Белогорск» стартовал в Кубке Дальнего Востока по футболу с победы

Фото: milliyet.com.tr

Футбольный клуб «Белогорск» во вторник, 2 мая, провел свой первый матч в рамках Кубка Дальнего Востока по футболу сезона 2017 года. Амурчане убедительно переиграли соперника – комсомольский ФК «Нефтяник».

Матч состоялся в Комсомольске-на-Амуре на стадионе «Металлург» и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет на 24-й минуте первого тайма открыл защитник ФК «Белогорск» Нариман Гусалов. На 57-й минуте встречи его удвоил полузащитник белогорской команды Николай Шабонин. Третий безответный гол в ворота хозяев оформил на 63-й минуте нападающий гостей Юрий Иванов, сообщает пресс-служба властей Белогорска.

«Первая игра. Волнение, конечно, было. Но справились. Ребята молодцы. Следующую игру проведем 4 мая со "СКА-Хабаровск-М". 5 мая встретимся со "Сменой-М". 7 мая предстоит матч с "ДСИ"», – отметил после матча наставник ФК «Белогорск» Вячеслав Нурмагомбетов.

Кубок России по футболу среди команд III дивизиона в зоне «Дальний Восток» проходит с 1 по 7 мая в Комсомольске-на-Амуре. В однокруговом турнире принимают участие пять команд: ФК «Белогорск» (Белогорск), «Дальстройиндустрия» (Комсомольск-на-Амуре), «Смена-М» (Комсомольск-на-Амуре), «Нефтяник» (Комсомольск-на-Амуре) и «СКА-Хабаровск-М» (Хабаровск).

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Александр Авдеев