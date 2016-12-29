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Благовещенцев возмутил рекламный баннер о Хабаровске

Благовещенцев возмутил рекламный баннер о Хабаровске
Фото: vk.com/blagalive

Жители Благовещенска обратили внимание на рекламный баннер, появившийся на одной из улиц города. Реклама призывает приобретать квартиры в Хабаровске, в ней отмечается, что это «город, в котором хочется жить». По мнению части благовещенцев, таким образом авторы баннера косвенно утверждают, что в столице Приамурья, напротив, не хочется жить.

Фото с баннером появилось во вторник вечером, 2 мая, в одной из социальных сетей и к настоящему времени набрало полторы тысячи просмотров. Горожане сочли такую рекламу провокацией. «Центр в Хабаровске, конечно, лучше нашего, но в остальном те же хрущевки и панельки», – отметил в комментариях к фото один из пользователей. Также один из пользователей сообщил, что такой же баннер появился в Биробиджане.

Просмотров всего: 1644

#интернет

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Комментарии
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  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Ну такто они не на пустом месте такие заявы делают:

    29.12.2016, 09:36

    По итогам международного смотра-конкурса «Город, в котором хочется жить» Хабаровск оказался лидером по числу успешно реализованных городских практик. На конкурс краевая столица представила 10 достижений, которые заслужили награды и были отдельно отмечены жюри конкурса.

    В конкурсе, который уже в девятый раз был организован Международной ассамблеей столиц и крупных городов, приняли участие 28 муниципалитетов России, Белоруссии и Приднестровской Молдавской Республики.

    В активе у Хабаровска оказались награды за эффективное формирование и исполнение бюджета, благоустройство и озеленение города, за продвижение бренда города, за развитие молодежного предпринимательства, за сотрудничество с общественными организациями и другие.

    ......

    А Блага интересно в этом конкурсе хоть учавствовала?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Правда хабаровские фирмы в АО легко получают работу и "выигрывают" тендеры, явно не за откаты, а потому что "крутые специалисты", которым не нашлось работы в Хабаровском крае)))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    mikey007

    Ну такто они не на пустом месте такие заявы делают:

    29.12.2016, 09:36

    По итогам международного смотра-конкурса «Город, в котором хочется жить» Хабаровск оказался лидером по числу успешно реализованных городских практик.

    ......

    А Блага интересно в этом конкурсе хоть учавствовала?



    Зато у нас самый большой пустырь в центре города!

    Зато у нас самые дорогие детские садики!

    Зато у нас ... "бодрячок" есть!

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Хабаровск-унылая длинная инфраструктура, что-то надо купить, полдня потеряешь и не найдешь. Девки страшные, молочка не айс...Это мнение хабаровского друга. Он часто в наш город приезжает, говорит, очень нравится Блага.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Очень хочу, чтобы у нашего города



    оказались награды за эффективное формирование и исполнение бюджета, благоустройство и озеленение города,



    Пока всё в минусе...

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Просто рекламный баннер по продаже квартир. В чем проблема?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    Сейчас много людей переезжают из Благовещенска в Хабаровск, вот строительная компания и решила у нас разместить рекламный баннер.. Друг собирался покупать квартиру в Благовещенске, потом ему сказали, что за такую же цену можно купить квартиру в Хабаровске, и он решил переехать в Хабаровск.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад



    «Центр в Хабаровске, конечно, лучше нашего, но в остальном те же хрущевки и панельки»,



    С этим полностью согласен.

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Не забудьте нефтеперерабатывающий завод практически в центре, ну и водичка в Амуре, само собой

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    В Хабаровск и налоги с космодрома вроде уходили.. Космодром строился у нас, а налоги платили в Хабаровске

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Так и у ХК "Амур" в спонсорах был Буреягэсстрой

  • виталя1979

    виталя1979
    49 минут назад

    И такса дороже. Пробок правда поболее. Был там неудачно видимо - постоянно дул сильный ветер. Это как то отложилось в памяти как негатив.

  • paravis

    paravis
    35 минут назад

    виталя1979

    И такса дороже. Пробок правда поболее. Был там неудачно видимо - постоянно дул сильный ветер. Это как то отложилось в памяти как негатив.



    Пробки это да...

  • Витком

    Витком
    5 минут назад

    Ветер- почти постоянно

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    5 минут назад

    где вы в Хабаровске дешевые квартиры увидели?)) в южном?? центр от ста за квадрат . (амурские зори, гайд парк,крылья и т.д.)

    жк дендрарий в районе 80.т.

    Благовещенск, если не брать дом на набережной, в районе 60 тыс центр. знатоки епта

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