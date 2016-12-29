Благовещенцев возмутил рекламный баннер о Хабаровске

Фото: vk.com/blagalive

Жители Благовещенска обратили внимание на рекламный баннер, появившийся на одной из улиц города. Реклама призывает приобретать квартиры в Хабаровске, в ней отмечается, что это «город, в котором хочется жить». По мнению части благовещенцев, таким образом авторы баннера косвенно утверждают, что в столице Приамурья, напротив, не хочется жить.

Фото с баннером появилось во вторник вечером, 2 мая, в одной из социальных сетей и к настоящему времени набрало полторы тысячи просмотров. Горожане сочли такую рекламу провокацией. «Центр в Хабаровске, конечно, лучше нашего, но в остальном те же хрущевки и панельки», – отметил в комментариях к фото один из пользователей. Также один из пользователей сообщил, что такой же баннер появился в Биробиджане.

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Александр Авдеев