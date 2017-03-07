Театр Тынды претендует на федеральные средства, чтобы купить новые зрительские кресла

Фото: gazeta-bam.ru

Драматический театр Тынды может получить несколько миллионов рублей из федерального бюджета для того, чтобы закупить новые удобные кресла для зрителей, а также технические средства для постановки спектаклей. Об этом сообщает газета «БАМ».

Речь идет о средствах в рамках проекта «Театры малых городов», инициированного партией «Единая Россия». Так, в федеральном бюджете на 2017-2019 годы предусмотрено предоставление субсидий на поддержку творческой деятельности в муниципальных театрах в городах численностью до 300 тысяч жителей. В Амурской области это Тында. В 2017 году Приамурье получит на эти цели более 5 миллионов рублей.

Так, театр намерен приобрести, помимо новых кресел, вокальную радиосистему, мониторную систему и генератор тяжелого дыма. Кроме того, предполагается, что на эти деньги будут куплены декорации и костюмы для новой постановки по произведению русского классика Антона Павловича Чехова «Предложение».

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#культура #Тында #финансы

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Александр Авдеев