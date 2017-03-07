Театр Тынды претендует на федеральные средства, чтобы купить новые зрительские кресла
Драматический театр Тынды может получить несколько миллионов рублей из федерального бюджета для того, чтобы закупить новые удобные кресла для зрителей, а также технические средства для постановки спектаклей. Об этом сообщает газета «БАМ».
Речь идет о средствах в рамках проекта «Театры малых городов», инициированного партией «Единая Россия». Так, в федеральном бюджете на 2017-2019 годы предусмотрено предоставление субсидий на поддержку творческой деятельности в муниципальных театрах в городах численностью до 300 тысяч жителей. В Амурской области это Тында. В 2017 году Приамурье получит на эти цели более 5 миллионов рублей.
Так, театр намерен приобрести, помимо новых кресел, вокальную радиосистему, мониторную систему и генератор тяжелого дыма. Кроме того, предполагается, что на эти деньги будут куплены декорации и костюмы для новой постановки по произведению русского классика Антона Павловича Чехова «Предложение».
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