Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость
Сегодня, 19:33 0

Амурский священник заступился за блогера, ловившего покемонов в храме

Амурский священник заступился за блогера, ловившего покемонов в храме

Священник из Приамурья Святослав Шевченко опубликовал на YouTube видеоролик, где прокомментировал наказание, которое требует гособвинение для блогера Руслана Соколовского, который прославился тем, что ловил покемонов в храме. Шевченко заступился за парня.

Видеоблогер Руслан Соколовский стал фигурантом уголовного дела после того, как выложил в интернет видеоролик, на котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. На самом деле парень никого не ловил, он просто играл на территории храма в игру с так называемой дополненной реальностью.

Сейчас парню предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Государственные обвинители требуют, чтобы Соколовского посадили на 3,5 года.

Святослав Шевченко полагает, что блогера не нужно сажать в тюрьму, поскольку тот не только озлобится на весь мир, но и «станет политической разменной монетой в руках определенных сил».

«Пусть правоохранители занимаются своей работой без привязки к православию, исламу или иудаизму. К тому же, лично мне очень бы не хотелось, чтобы нас снова перед выборами начали кормить политическими сериалами, как это было в истории с Толоконниковой и Алехиной», – отметил Шевченко.

Просмотров всего: 13

#закон #интернет #религия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Амурчанина подозревают в даче взятки для получения водительских прав
Происшествия 2

Водителя, протаранившего ночью машины в Благовещенске, нашли и будут судить
В России и мире

Эксперты зафиксировали вход в «подземелье» на обратной стороне Луны (видео)
Происшествия

В Белогорске задержали мужчину, торговавшего героином