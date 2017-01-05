Амурский священник заступился за блогера, ловившего покемонов в храме

Священник из Приамурья Святослав Шевченко опубликовал на YouTube видеоролик, где прокомментировал наказание, которое требует гособвинение для блогера Руслана Соколовского, который прославился тем, что ловил покемонов в храме. Шевченко заступился за парня.

Видеоблогер Руслан Соколовский стал фигурантом уголовного дела после того, как выложил в интернет видеоролик, на котором он ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. На самом деле парень никого не ловил, он просто играл на территории храма в игру с так называемой дополненной реальностью.

Сейчас парню предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Государственные обвинители требуют, чтобы Соколовского посадили на 3,5 года.

Святослав Шевченко полагает, что блогера не нужно сажать в тюрьму, поскольку тот не только озлобится на весь мир, но и «станет политической разменной монетой в руках определенных сил».

«Пусть правоохранители занимаются своей работой без привязки к православию, исламу или иудаизму. К тому же, лично мне очень бы не хотелось, чтобы нас снова перед выборами начали кормить политическими сериалами, как это было в истории с Толоконниковой и Алехиной», – отметил Шевченко.

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Александр Авдеев