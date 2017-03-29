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Сегодня, 19:10 0

Амурчанина подозревают в даче взятки для получения водительских прав

Амурчанина подозревают в даче взятки для получения водительских прав
Фото: rg.ru

35-летнего жителя Тамбовского района подозревают в даче взятки сотруднику полиции. Платя деньги, амурчанин рассчитывал, что его знакомый сможет получить водительские права без сдачи соответствующего экзамена.

По версии следствия, инцидент произошел 22 апреля. В этот день подозреваемый лично передал взятку в размере 12 тысяч рублей полицейскому. Момент передачи денежных средств был зафиксирован правоохранителями.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Идет расследование.

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#закон #криминал #происшествия

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