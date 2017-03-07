В Благовещенске пройдет выставка необычных автомобилей на открытом воздухе

Фото: techliter.ru

3 июня в Благовещенске на улице Островского (между Ленина и Зейской) состоится выставка необычных автомобилей. Жителей города приглашают принять в ней участие.

Как сообщает пресс-служба администрации областной столицы, мероприятие проведут в рамках празднования 161-й годовщины со дня основания Благовещенска. Выставка машин будет работать с 17:00 до 20:00.

«Аналогичную выставку в рамках "Гуляний на Большой" проводили и в прошлом году – тогда в ней приняли участие более 50 автолюбителей. У жителей и гостей города выставка вызвала большой интерес, посмотреть на необычные автомобили собралось большое количество людей. Приятно и то, что выставка помогла владельцам транспорта завязать новые знакомства, обменяться опытом и найти новых друзей по интересам. В мероприятии принимали участие автолюбители не только из столицы Приамурья, но и из других городов Амурской области, а также из Хабаровска и других городов Дальнего Востока», – говорит начальник отдела транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

К участию в выставке приглашаются владельцы ретроавтомобилей и мотоциклов, современных мотоциклов, хозяева тюнингованных машин. Также организаторы ждут владельцев гибридов и электрокаров.

Прием заявок на участие продлится до 1 июня, их принимают по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинеты №№ 106 и 107, а также по телефонам: 99-18-09 и 99-18-10.

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#отдых #транспорт

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Александр Авдеев