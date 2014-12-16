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Сегодня, 18:21 2

Белогорск планируют почти полностью обесточить на два дня

Белогорск планируют почти полностью обесточить на два дня
Фото: rostov.ru

На два дня, 10 и 23 мая, Белогорск планируют почти полностью обесточить. Отключение света в городе должно продлиться с утра до вечера – с 09:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Данная мера связана с необходимостью проведения регламентных работ, уточнили в Белогорском РЭС. В управлении ЖКХ администрации города отметили, что в настоящее время с энергетической компанией ведутся переговоры о переносе времени проведения работ на ночное, с 21:00 до 06:00. Подача электричества напрямую влияет на обеспечение муниципалитета водоснабжением и водоотведением, организацию работы учреждений социальной сферы, производств.

«Надеемся, что муниципалитет будет услышан и проведение регламентных работ на высоковольтных линиях пройдет с наименьшими потерями для населения города, предприятий. Соответствующие письма и предложения уже направлены», – прокомментировал ситуацию замглавы по ЖКХ Белогорска Александр Башун.

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#Белогорск #энергетика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    второй по численности город не имеет резервных линий?

  • Victrix

    Victrix
    47 минут назад

    Срочно, в связи с отъездом продаю пентхаус в г. Белогорске....

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