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К поискам пропавшего рыбака в Зейском районе присоединилась авиация

К поискам пропавшего рыбака в Зейском районе присоединилась авиация
Фото: www.bbc.com

В Зейском районе продолжаются поиски рыбака, который пропал 27 апреля. К ним присоединилась авиация. Два дня самолет Ан–2 около часа каждый день обследовал с воздуха зоны возможного нахождения пропавшего мужчины. Во вторник, 2 мая, привлечь самолет не получилось – с утра в Зее шел дождь.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 26 апреля, компания рыбаков выехала в окрестности села Николаевка Зейского района. На следующий день один из рыбаков 1976 года рождения ушел с места стоянки и не вернулся. Чуть позже, на автодороге Зея – Юбилейный в 29 километрах от города Зея были обнаружены личные вещи пропавшего.

В субботу, 29 апреля, около десяти часов утра на поиски амурчанина выехали спасатели поисково-спасательной группы Зеи и сотрудник полиции.

В настоящее время пропавшего амурчанина ищут шестеро спасателей и полицейский, все обозначенные зоны обследуют без привлечения техники.

Родные пропавшего мужчины привлекли к поискам волонтеров. Завтра искать рыбака планируют с помощью вездехода, который предоставляет работодатель пропавшего, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#происшествия #транспорт

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