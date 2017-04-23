Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: бард Алексей Иващенко и депутат Сергей Труш

Утром 3 мая в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает советский, российский бард и актёр Алексей Иващенко. Тема беседы: как географ стал актёром, чьим голосом говорят с киноэкрана голливудские звёзды. А в качестве бонуса в студии прозвучит новая песня в исполнении автора. Ведущие утреннего эфира: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

В дневном эфире «Эха» поговорят с депутатом Законодательного собрания Амурской области Сергеем Трушем. Тема беседы: областной «парламент» – взгляд снаружи и изнутри. Ведущие дневного эфира: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL