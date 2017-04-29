В Благовещенске машина выскочила на тротуар и сбила продавца хот-догов

Во вторник, 2 мая, в Благовещенске в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар, где сбил женщину, которая продавала хот-доги. Об этом сообщает корреспондент ИА «Сканер».

Авария случилась в районе перекрестка улиц Амурской и Политехнической. Toyota Harrier следовала по Амурской от Театральной в сторону Чайковского. Другая Toyota – Land Cruiser – ехала по Политехнической от Зейской в сторону Горького. Когда Land Cruiser пересекал Амурскую, машины жестко столкнулись. При этом на главной дороге находилась Toyota Harrier.

Cruiser отбросило на тротуар, где внедорожник зацепил женщину – продавца хот-догов. В настоящее время пострадавшую осматривают сотрудники скорой, как и водителя Harrier. Обе машины получили серьезные повреждения.

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Александр Авдеев