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В Благовещенске машина выскочила на тротуар и сбила продавца хот-догов

В Благовещенске машина выскочила на тротуар и сбила продавца хот-догов

Во вторник, 2 мая, в Благовещенске в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар, где сбил женщину, которая продавала хот-доги. Об этом сообщает корреспондент ИА «Сканер».

Авария случилась в районе перекрестка улиц Амурской и Политехнической. Toyota Harrier следовала по Амурской от Театральной в сторону Чайковского. Другая Toyota – Land Cruiser – ехала по Политехнической от Зейской в сторону Горького. Когда Land Cruiser пересекал Амурскую, машины жестко столкнулись. При этом на главной дороге находилась Toyota Harrier.

Cruiser отбросило на тротуар, где внедорожник зацепил женщину – продавца хот-догов. В настоящее время пострадавшую осматривают сотрудники скорой, как и водителя Harrier. Обе машины получили серьезные повреждения.

Просмотров всего: 1550

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    че люди стоят то? жрать надо быстрее

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    1 час назад

    Ну так и пишите что в следствии аварии!А то читая заголовок думаешь,что машина как обезьяна выскочила!!!

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Я всегда знал, что работа продавца хот догов это самая стремная работа, но чтобы на столько...

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Бедная тётка. На этом перекрёстке вечно бьются.

  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    Накормить водятла горчицей бесплатно!

  • Жора Кипительников

    Жора Кипительников
    55 минут назад

    Можно было горячих собак нахаляву пожрать

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    48 минут назад

    Надеюсь женщина не сильно пострадала.Дай Бог здоровья.

  • tankist btb

    tankist btb
    46 минут назад

    убили бедного хорька. зато может звезду на борт ставить после ремонта. эти крузаки пора запретить как во ФРАНЦИИ ПО ДОРОГАМ ГОРОДА ЕЗДИТЬ И ДАВИТЬ ЛЮДЕЙ.

  • Елена2

    Елена2
    46 минут назад

    AК-47

    Накормить водятла горчицей бесплатно!



    Да просто хот догами накормить , уже достойное наказание . Хотдожнице вообще блин повезло , в рубашке родилась

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