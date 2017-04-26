На «Амурквадро–2017» победили спортсмены из Благовещенска

Фото: dealer-centre.ru

Соревнования квадроциклов «Амурквадро–2017» прошли в Серышевском районе в месте под названием Васильевские ямы. Здесь собрались более 30 квадроциклистов из Белогорска, Свободного, Благовещенска. В этом году состязания прошли в формате квадробиатлона, сообщает ИА «Аmur28.info».

Соревновательную трассу готовили заранее: ямы, грязь, крутые повороты и виражи. Завершая гоночную дистанцию, квадроциклистам нужно было пройти зону стрельбы из пейнтбольного маркера: поразить пять мишеней, за каждый промах давались штрафные круги.

Все квадроциклисты Амурской области из разных городов и районов входят в один клуб «Квадробродяги». Они проводят соревнования и совместные туристические выезды. Есть у членов клуба и своя форма: шевроны и клубное джерси с ником владельца и символикой сообщества.

Для гостей и зрителей соревнований был организован пейнтбольный тир и катания с квадроциклистами на специально подготовленной площадке со рвом, наполненным водой. А также полевая кухня с кашей и горячим чаем.

Победу на «Амурквадро–2017» одержали спортсмены из Благовещенска. Первое место занял Валерий Киселев, второе – Станислав Герасимов, третье – Николай Нижников.

Просмотров всего: 173

#спорт #транспорт

распечатать

Василий Кленин