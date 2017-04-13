Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:21 0

Четверо хабаровских рыбаков едва не погибли на озере в Амурском районе

Четверо хабаровских рыбаков едва не погибли на озере в Амурском районе
Фото: deita.ru

В минувшее воскресенье, 30 апреля, в Амурском районе Хабаровского края на озере Падалинское примерно в 30 метрах от берега перевернулась резиновая моторная лодка с четырьмя рыбаками. Об этом сообщает ИА «Дейта».

По словам временно исполняющего обязанности начальника Хабаровского поисково-спасательного отряда (филиала ДВРПСО МЧС России) Евгения Грязнова, пострадавшие были без спасательных жилетов, что могло стать причиной неминуемой гибели. К счастью, на выручку терпящим бедствие рыбакам вовремя пришли спасатели.

«Когда лодка перевернулась, пострадавшие успели зацепиться за неё, но лодку сильным течением стало затягивать в водоворот, глубина 6-7 метров, а вода ледяная. Если бы не спасатели, люди могли погибнуть», – рассказал Грязнов.

Он подчеркнул, что мужчины остались в живых благодаря чудесному стечению обстоятельств – в тот момент, когда случилось ЧП, на озере работали спасатели-водолазы Хабаровского ПСО. Если бы не их присутствие, всё бы закончилось плачевно.

Спасатели проводили в этот день поисковую операцию. Накануне здесь ушёл под воду автомобиль «Хонда». В нём, по предварительным данным, находились два человека.

Просмотров всего: 116

#Дальний Восток #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Амурчанина подозревают в даче взятки для получения водительских прав
Происшествия

К поискам пропавшего рыбака в Зейском районе присоединилась авиация
Происшествия 9

В Благовещенске машина выскочила на тротуар и сбила продавца хот-догов
Происшествия

На таможне Благовещенска у россиянина нашли фрагменты бивней мамонта