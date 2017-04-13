Четверо хабаровских рыбаков едва не погибли на озере в Амурском районе

Фото: deita.ru

В минувшее воскресенье, 30 апреля, в Амурском районе Хабаровского края на озере Падалинское примерно в 30 метрах от берега перевернулась резиновая моторная лодка с четырьмя рыбаками. Об этом сообщает ИА «Дейта».

По словам временно исполняющего обязанности начальника Хабаровского поисково-спасательного отряда (филиала ДВРПСО МЧС России) Евгения Грязнова, пострадавшие были без спасательных жилетов, что могло стать причиной неминуемой гибели. К счастью, на выручку терпящим бедствие рыбакам вовремя пришли спасатели.

«Когда лодка перевернулась, пострадавшие успели зацепиться за неё, но лодку сильным течением стало затягивать в водоворот, глубина 6-7 метров, а вода ледяная. Если бы не спасатели, люди могли погибнуть», – рассказал Грязнов.

Он подчеркнул, что мужчины остались в живых благодаря чудесному стечению обстоятельств – в тот момент, когда случилось ЧП, на озере работали спасатели-водолазы Хабаровского ПСО. Если бы не их присутствие, всё бы закончилось плачевно.

Спасатели проводили в этот день поисковую операцию. Накануне здесь ушёл под воду автомобиль «Хонда». В нём, по предварительным данным, находились два человека.

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#Дальний Восток #происшествия

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Алексей Воскобойников