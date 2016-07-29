Около 600 амурских студотрядовцев будут трудоустроены этим летом

Бойцы студенческих отрядов Приамурья готовятся к летнему трудовому семестру. С июля по август при поддержке министерства образования и науки области будут трудоустроены около 600 ребят. Амурчане будут заняты на строительном заводе Приморья, на космодроме Восточный и на хабаровском рыбокомбинате.

Некоторые амурские студотрядовцы приступили к работе, не дожидаясь лета. На космодроме Восточный в настоящий момент бойцы Дальневосточного ГАУ и Амурского колледжа строительства и ЖКХ возводят метеорологический комплекс и жилые дома ЗАТО Циолковский.

Участники сельскохозяйственных отрядов Приамурья задействованы в посевных работах, тушении лесных пожаров и очистке водоемов. Впервые в этом году амурские стройотряды приступили к освоению работ в нефтегазовой отрасли – студенты Райчихинского индустриального техникума прокладывают нефтепровод в поселке Архара.

Этим летом среди региональных компаний наибольшее число студотрядовцев готовы принять космодром Восточный, а также предприятия молочной и пищевой промышленности. Как подчеркнула руководитель регионального минобрнауки Марина Селюч, работа в студотрядах направлена на достижение трех основных целей: профориентация, повышение квалификации студентов и социализация.

Этим летом молодые амурчане будут заняты строительством завода «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, представители путинных отрядов трудоустроятся на рыбокомбинате города Хабаровска, а бойцы педотрядов отправятся работать в детские оздоровительные лагеря Дальнего Востока. Региональным минобрнауки оказана всесторонняя помощь в получении квот на рабочие места.

В Амурской области студенческие отряды работают более, чем по десяти направлениям. Помимо указанных выше строительных, путинных и педагогических отрядов в Приамурье студотрядовцы работают в сельскохозяйственной, туристической, сервисной сферах. В минувшем году появился пилотный отряд проводников на железнодорожном транспорте, деятельность которого этим летом будет продолжена.

Амурское региональное отделение студотрядов является одним из лидеров на Дальнем Востоке, занимает 22 место в общероссийском зачете, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Просмотров всего: 74

#жизнь

распечатать

Екатерина PL