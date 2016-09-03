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Сегодня, 16:44 4

Замглавврача поликлиники стала новым заместителем министра здравоохранения Приамурья

Замглавврача поликлиники стала новым заместителем министра здравоохранения Приамурья
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов назначил нового заместителя министра здравоохранения региона. Им стала Евгения Жарновникова, ранее занимавшая должность заместителя главного врача по медицинской части благовещенской поликлиники № 3.

На новом месте Жарновникова будет отвечать за организацию медицинской помощи взрослому населению, регулирование мер социальной поддержки в сфере лекарственного обеспечения, а также службу лицензирования, сообщает пресс-служба правительства области.

«Министерству здравоохранения нужны практики. Я рассчитываю, что вы привнесете в работу много полезного, опираясь на свой практический опыт работы непосредственно с людьми. И если где-то есть проблемы, их необходимо не замалчивать и прятать, а выявлять и решать», – сказал Жарновниковой Александр Козлов.

Как ранее сообщало Амур.инфо, новым главой министерства внешнеэкономических связей и туризма Амурской области стал Сергей Дмитриенко. До этого он занимал должность замминистра образования и науки Приамурья. Заместителем министра внешнеэкономических связей и туризма назначен президент Амурской федерации бодибилдинга и фитнеса Сергей Левицкий.

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#губернатор #здоровье

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    А куда Горевого дели?

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Ну вы спохватились))

  • Игорь28_Blag

    Игорь28_Blag
    1 час назад

    тэзиков давай до свиданья

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Человек с большим рабочим опытом в этой сфере. Успехов!

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