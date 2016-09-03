Замглавврача поликлиники стала новым заместителем министра здравоохранения Приамурья
Губернатор Амурской области Александр Козлов назначил нового заместителя министра здравоохранения региона. Им стала Евгения Жарновникова, ранее занимавшая должность заместителя главного врача по медицинской части благовещенской поликлиники № 3.
На новом месте Жарновникова будет отвечать за организацию медицинской помощи взрослому населению, регулирование мер социальной поддержки в сфере лекарственного обеспечения, а также службу лицензирования, сообщает пресс-служба правительства области.
«Министерству здравоохранения нужны практики. Я рассчитываю, что вы привнесете в работу много полезного, опираясь на свой практический опыт работы непосредственно с людьми. И если где-то есть проблемы, их необходимо не замалчивать и прятать, а выявлять и решать», – сказал Жарновниковой Александр Козлов.
Как ранее сообщало Амур.инфо, новым главой министерства внешнеэкономических связей и туризма Амурской области стал Сергей Дмитриенко. До этого он занимал должность замминистра образования и науки Приамурья. Заместителем министра внешнеэкономических связей и туризма назначен президент Амурской федерации бодибилдинга и фитнеса Сергей Левицкий.
Просмотров всего: 1286