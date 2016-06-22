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В Благовещенске победительницей чемпионата по чтению вслух стала опытная участница

В Благовещенске победительницей чемпионата по чтению вслух стала опытная участница

В Благовещенске прошел открытый чемпионат города по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17». Перед его участниками стояла задача прочитать незнакомый текст с листа так, чтобы стало интересно окружающим. Сделать это со сцены, соревнуясь с другими читчиками, и очаровать абсолютно всех членов жюри, оказалось очень сложно.

На первом благовещенском чемпионате по чтению вслух читали стихи поэтов Серебряного века, отрывки из бестселлеров зарубежной и русской прозы. Девять читчиков пытались одновременно не споткнуться в новом тексте и выразить эмоции так, чтобы жюри и зрители за одну минуту прочувствовали силу и яркость великих произведений.

В финал «Страницы 17» вышли двое: Данил Залюбовский и Антонина Волкова. Победителя определили при чтении отрывка из пьесы Самуила Маршака «12 месяцев». Школьникам достался диалог солдата и падчерицы.

Судили чемпионат заслуженная артистка Амурской области Елена Грачёва, заместитель директора Амурской областной библиотеки Оксана Праскова и ведущий Макс Радман – люди, работающие со словом и любящие чтение. В финале мнения жюри разделились, атмосфера на сцене и в зале была напряжённой.

Победителем проекта стала десятиклассница Антонина Волкова. Она окончила театральную студию, работает на детском радио и уже участвовала в конкурсах чтецов, хотя этот конкурс совсем другой.

«До этого были подготовленные отрывки, которые мы выходили и читали. А здесь вот так – с ходу, с лёту. Это очень сложно», – поделилась победительница чемпионата «Страница 17» в Благовещенске Антонина Волкова.

В конце мая в Иркутске пройдёт региональный финал чемпионата «Страница 17». В нем примет участие и Антонина. Лучший региональный читчик затем поедет в Москву уже на российский этап конкурса.

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#жизнь #конкурсы

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Беспредметный конкурс.

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