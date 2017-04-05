На таможне Благовещенска у россиянина нашли фрагменты бивней мамонта

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Россиянин попытался вывезти в Китай через международный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ фрагменты бивней мамонта. Незадекларированный товар он спрятал под одеждой, примотав к телу клейкой лентой. Всего у него нашли пять фрагментов общим весом 5,8 килограмма.

Контрабанду выявили во время прохождения таможенного контроля. В отношении нарушителя таможенного законодательства возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».

Санкция данной статьи влечет наложение штрафа на граждан в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Товар благовещенскими таможенниками изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время проводится административное расследование, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#происшествия #таможня

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Василий Кленин