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Сегодня, 16:17 0

На реке Зее задержаны браконьеры, промышлявшие краснокнижным тайменем

На реке Зее задержаны браконьеры, промышлявшие краснокнижным тайменем
Фото: rybalku.ru

Транспортные полицейские задержали в Приамурье на реке Зее рыболовов-браконьеров. Трое нарушителей промышляли ловом краснокнижной рыбы – тайменя.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, мужчины осуществляли лов сетями с трех лодок в нерестовый период. Их удалось задержать с поличным. Таймень относится к видам, находящимся на грани исчезновения. Основная причина этого – браконьерство.

На браконьеров составили административные протоколы по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

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#животные #природа #происшествия

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