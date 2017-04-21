В Китае родители 30 лет держали взаперти сына, считая его «одержимым» (видео)

Фото: mirror.co.uk

В Китае родители более 30 лет удерживали своего сына взаперти, будучи уверенными в его «одержимости». 39-летнего мужчину удалось освободить после того, как соседи заметили, что он тянул руки сквозь прутья решетки из места заточения. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Daily Mirror.

Как пояснила мать невольника, в далёкие 80-е она и её муж были «вынуждены» поместить собственного ребёнка в импровизированную камеру. Это было продиктовано тем, что их шестилетний сын вёл себя, как показалось отцу и матери, странно. Напуганные родители пришли к единодушному мнению, что ребёнок «одержим», и, не обращаясь к врачам, они заперли его в тёмном и сыром помещении и кормили узника через решетку. Мать также призналась, что в последний раз выводила сына на улицу несколько лет назад.

Как родителям удавалось хранить тайну на протяжении трёх десятков лет, остаётся загадкой. Мальчик, выросший в 39-летнего мужчину, был спасён лишь после того, как соседи заметили, что он тянул руки сквозь прутья решетки своей «камеры».

Вызванные бдительными гражданами медики сумели добиться освобождения мужчины, который был срочно доставлен в местную больницу для обследования. Проверка показала, что он психически болен, а также практически не способен общаться с людьми – речь состоит из бессвязных выкриков. Кроме того, мужчина страдал от сильного недоедания. Будут ли выдвинуты против семейной пары какие-либо обвинения, не уточняется.

Просмотров всего: 230

#дети #Китай #происшествия

распечатать

Алексей Воскобойников