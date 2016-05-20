Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:59 5

Стали известны сроки визита Андрея Кончаловского в Приамурье

Стали известны сроки визита Андрея Кончаловского в Приамурье
Фото: izvestia.ru

Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетит Благовещенск в конце этого месяца. 30 мая он проведет творческий вечер в Амурской областной филармонии, сообщается на сайте учреждения, а также на официальном сайте Кончаловского.

Мероприятие начнется в 18:30, билеты на него обойдутся в сумму от 500 до 2 000 рублей. Согласно сайту областной филармонии, большая часть билетов еще не продана.

26 мая кинорежиссер посетит Хабаровск, 28-го – Южно-Сахалинск, а 31 мая будет во Владивостоке.

«Андрей Кончаловский приоткроет участникам вечеров секреты своей профессии, расскажет о "скрытых смыслах", которые посвященный зритель угадывает в его картинах и спектаклях, поразмышляет о современной культуре, о человеческой силе и слабости, а также коснется других жизненных аспектов, так или иначе отраженных в искусстве», – сообщается на официальном сайте Кончаловского.

Как сообщало Амур.инфо, российские регионы Андрей Кончаловский посетит в рамках юбилейного тура накануне своего 80-летия. Начался он 16 марта в Нижнем Новгороде. Режиссер ранее ни разу не был в столице Приамурья.

Просмотров всего: 357

#визиты #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    почему визит?

  • borer

    borer
    2 часа назад

    Быстро он перекрасился. До недавнего времени он был Андроном, а на патриотической волне стал Андреем.

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    52 минуты назад

    А Юльку-кастрюльку с собой везёт или как?

  • ay

    ay
    45 минут назад

    чёс.

  • молокан

    молокан
    32 минуты назад

    Да ротозеям лишь бы на что -нибудь поглазеть. Как говорит Нифашев, -мещане.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Детский писатель Анатолий Алексин умер в возрасте 92 лет
Культура 2

В Благовещенске дали концерт к Международному дню джаза
В России и мире 3

Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Культура

Песни, танцы и розыгрыши: 1 мая парки приглашают на открытие сезона