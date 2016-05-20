Стали известны сроки визита Андрея Кончаловского в Приамурье

Фото: izvestia.ru

Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетит Благовещенск в конце этого месяца. 30 мая он проведет творческий вечер в Амурской областной филармонии, сообщается на сайте учреждения, а также на официальном сайте Кончаловского.

Мероприятие начнется в 18:30, билеты на него обойдутся в сумму от 500 до 2 000 рублей. Согласно сайту областной филармонии, большая часть билетов еще не продана.

26 мая кинорежиссер посетит Хабаровск, 28-го – Южно-Сахалинск, а 31 мая будет во Владивостоке.

«Андрей Кончаловский приоткроет участникам вечеров секреты своей профессии, расскажет о "скрытых смыслах", которые посвященный зритель угадывает в его картинах и спектаклях, поразмышляет о современной культуре, о человеческой силе и слабости, а также коснется других жизненных аспектов, так или иначе отраженных в искусстве», – сообщается на официальном сайте Кончаловского.

Как сообщало Амур.инфо, российские регионы Андрей Кончаловский посетит в рамках юбилейного тура накануне своего 80-летия. Начался он 16 марта в Нижнем Новгороде. Режиссер ранее ни разу не был в столице Приамурья.

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#визиты #культура

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Александр Авдеев