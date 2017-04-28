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Сегодня, 15:47 0

Благовещенская погода 2 мая побила рекорд 1969 года

Благовещенская погода 2 мая побила рекорд 1969 года
Фото: otvet.mail.ru/question/83178073

В Амурской области метеорологи зафиксировали первый майский рекорд. 2 мая в полдень в Благовещенске было плюс 27,2 градуса. Прежним рекордом этого дня было плюс 27 градусов – ровно столько отметили 2 мая 1969 года.

При этом еще теплее, чем в областном центре Приамурья, 2 мая было в селе Поярково. Там столбик термометра поднялся до 28 выше нуля. Самая низкая температура сегодня в Экимчане – в полдень всего 5 градусов тепла.

Как отмечают синоптики Амурского гидрометцентра, такую тёплую для этого времени года погоду принёс в Приамурье активный циклон. В зоне тёплого фронта юго-западные потоки несут воздушную массу с очень высокими температурами.

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#погода

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