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1 мая в Приамурье тушили 11 палов

1 мая в Приамурье тушили 11 палов
Фото: 360tv.ru

В понедельник, 1 мая, на территории Амурской области зарегистрировано 11 палов сухой травы. Все палы ликвидированы. В тушении участвовали 57 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, добровольные пожарные дружины и 18 единиц техники.

За прошедшие сутки в Приамурье зарегистрированы четыре термические точки на территории Архаринского, Завитинского и Константиновского районов. Для наземной проверки термоточек было привлечено 16 человек и четыре единицы техники.

К утру вторника, 2 мая, II класс пожарной опасности установлен в четырех районах: Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском и Тындинском. III класс пожарной опасности – в 16 районах: Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Свободненском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Тамбовском, Шимановском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском и Благовещенском.

1 мая органы надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами составили 47 протоколов об административных правонарушениях на граждан о нарушении мер пожарной безопасности, провели 150 профилактических рейдов, сообщает пресс-служба МЧС Амурской области .

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#МЧС #погода #пожары #природа

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