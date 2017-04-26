Амурчанке, в квартире которой горел балкон, выплатят 10 тысяч рублей

Фото: smolnarod.ru

Пожилая жительница Свободного, чей балкон в апреле пострадал от пожара, получит материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Амурской области.

Средства будут выделены министерством, в настоящее время готовятся соответствующие документы.

Одинокая пенсионерка живет в Свободном в пятиэтажном доме по улице Репина. Пожар в квартире произошел 28 апреля, Открытым пламенем горел балкон. Он серьезно поврежден огнем, также оказалась закопчена кухня.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать сигарета, упавшая на балкон с верхних этажей дома.

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Александр Авдеев