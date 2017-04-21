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Вспышка кишечной инфекции привела к закрытию хабаровского детсада

Вспышка кишечной инфекции привела к закрытию хабаровского детсада
Фото: amurmedia.ru

Случай массового заражения острой кишечной инфекцией, вызванной ротавирусами, зафиксирован в детском саду № 5 города Хабаровска. Региональное управление Роспотребнадзора проводит комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Дошкольное учреждение для посещений закрыто. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Как отмечается на сайте ведомства, в ходе проведённого эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства в части организации и проведения профилактических дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий, нарушения обязательных требований к организации питания воспитанников дошкольного учреждения.

«В связи с угрозой жизни и здоровью воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска “Детский сад № 5” должностными лицами управления составлен протокол о временном запрете деятельности с 28 апреля», – говорится в сообщении.

Материалы дела переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности детского учреждения.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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#Дальний Восток #дети #здоровье #происшествия

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