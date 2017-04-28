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Водителя, протаранившего ночью машины в Благовещенске, нашли и будут судить

Водителя, протаранившего ночью машины в Благовещенске, нашли и будут судить

Водитель микроавтобуса, который в Благовещенске в ночь на 1 мая врезался в несколько припаркованных машин, найден. На мужчину составлены несколько административных протоколов, его дело рассмотрит суд, сообщает ИА «Сканер».

Известно, что водителя, протаранившего машины, полицейские нашли по горячим следам. Он 1989 года рождения, в автомобиле в тот момент находился один. В результате аварии люди не пострадали.

В отношении мужчины составили три административных протокола – «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Уклонение от исполнения административного наказания». Материалы дела будет рассматривать суд.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел в районе перекрестка улиц Зеленой и Строителей. В результате ДТП четыре припаркованные машины получили серьезные повреждения.

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#ДТП #закон #происшествия #суды #транспорт

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