Шквалистый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 3 мая

Фото: Kishka-Tonka.ru

В Амурской области 3 мая установится переменная облачность, ожидаются осадки. По югу они будут слабые и умеренные, по северо-западу – сильные. Местами синоптики прогнозируют грозы. На север северу подует юго-восточный ветер. Он разгонится до 6-11 метров в секунду, местами усиливаясь до 16-21 метра в секунду.

В центральных и южных районах ветер выберет юго-западное направление и наберет скорость 12-17 метров в секунду, местами разгоняясь до 22-27 метров в секунду.

Температура на севере области составит 20…25 градусов тепла, в осадках – плюс 10…15 градусов. На северо-западе термометры покажут 3…8 градусов выше нуля, по центральным и южным районам – плюс 24…29 градусов.

В Благовещенске 3 мая ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, усиливаясь местами до 17-22 метров в секунду. Температура в городе составит 27…29 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 378

#погода

распечатать

Екатерина PL