Правительство Амурской области отчиталось о личных доходах за 2016 год

Члены Амурского областного правительства отчитались о своих доходах за 2016 год. Из семи заместителей председателя правительства самым богатым оказался Сергей Тырцев: он заработал 83 646 852 рубля. Кроме того, в его собственности более 60 земельных участков, каждый из которых в большинстве своем превышает 1 000 квадратных метров.

На втором месте по уровню доходов оказался еще один зампред – Андрей Донец. При этом от лидера он отстает десятикратно – 8 333 890 рублей доходов, плюс нежилое помещение и машина в собственности, сообщает сайт областного правительства.

Остальные заместители председателя имеют примерно одинаковые доходы в пределах двух-трех миллионов:

Марина Дедюшко заработала 2 246 465 рублей;

Владислав Бакуменко – 2 418 630;

Владимир Кобелев – 3 004 950;

Дмитрий Тетенькин – 2 062 174;

Ольга Лысенко – 2 793 98 рубля.

Среди министров областного правительства самые высокие доходы у министра экономического развития Светланы Баловой – 3 300 867 рублей (она же заняла третье место среди министров и зампредов). На втором месте – министр образования Марина Селюч с годовым доходом в размере 2 923 024 рубля.

Министр внутренней и информационной политики области Герман Желябовский заработал 1 032 732 рубля;

министр ЖКХ Сергей Гордеев – 1 855 414;

министр здравоохранения Николай Тезиков – 2 276 017;

министр имущественных отношений Сергей Ховрат – 2 409 197;

министр культуры Ольга Юркова – 1 906 625;

министр спорта Юрий Кретов – 1 787 914;

министр природных ресурсов Юрий Привалов – 1 915 611;

министр социальной защиты – Наталья Киселёва – 1 653 489;

министр транспорта и строительства – Андрей Тягло – 2 410 651;

министр финансов Татьяна Половайкина – 1 952 107;

министр юстиции Елена Воробьева – 1 856 166 рублей.

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#областная власть

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Василий Кленин