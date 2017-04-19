Правительство Амурской области отчиталось о личных доходах за 2016 год
Члены Амурского областного правительства отчитались о своих доходах за 2016 год. Из семи заместителей председателя правительства самым богатым оказался Сергей Тырцев: он заработал 83 646 852 рубля. Кроме того, в его собственности более 60 земельных участков, каждый из которых в большинстве своем превышает 1 000 квадратных метров.
На втором месте по уровню доходов оказался еще один зампред – Андрей Донец. При этом от лидера он отстает десятикратно – 8 333 890 рублей доходов, плюс нежилое помещение и машина в собственности, сообщает сайт областного правительства.
Остальные заместители председателя имеют примерно одинаковые доходы в пределах двух-трех миллионов:
Марина Дедюшко заработала 2 246 465 рублей;
Владислав Бакуменко – 2 418 630;
Владимир Кобелев – 3 004 950;
Дмитрий Тетенькин – 2 062 174;
Ольга Лысенко – 2 793 98 рубля.
Среди министров областного правительства самые высокие доходы у министра экономического развития Светланы Баловой – 3 300 867 рублей (она же заняла третье место среди министров и зампредов). На втором месте – министр образования Марина Селюч с годовым доходом в размере 2 923 024 рубля.
Министр внутренней и информационной политики области Герман Желябовский заработал 1 032 732 рубля;
министр ЖКХ Сергей Гордеев – 1 855 414;
министр здравоохранения Николай Тезиков – 2 276 017;
министр имущественных отношений Сергей Ховрат – 2 409 197;
министр культуры Ольга Юркова – 1 906 625;
министр спорта Юрий Кретов – 1 787 914;
министр природных ресурсов Юрий Привалов – 1 915 611;
министр социальной защиты – Наталья Киселёва – 1 653 489;
министр транспорта и строительства – Андрей Тягло – 2 410 651;
министр финансов Татьяна Половайкина – 1 952 107;
министр юстиции Елена Воробьева – 1 856 166 рублей.
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