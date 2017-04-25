«Левада»: если бы выборы президента были сегодня, за Путина проголосовали бы 48 % россиян

Фото: РИА Новости

Примерно две трети участников опроса «Левада-Центра» (64 %) предпочли бы видеть Владимира Путина на посту президента России после выборов 2018 года. Каждый пятый респондент (22 %) хотел бы, чтобы нынешнего президента сменил кто-нибудь другой, передаёт «Интерфакс». Затруднились ответить 14 % опрошенных.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля 2017 года, в нём приняли участие 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны, статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

Социологи также провели опрос по аналогичной выборке 21-24 апреля, поинтересовавшись у респондентов, за кого они бы проголосовали, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье. В этом случае в поддержку Путина высказались 48 % участников опроса. За лидера ЛДПР Владимира Жириновского отдали бы голоса 3 % россиян, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 3 %, за министра обороны РФ Сергея Шойгу – 1 %, за оппозиционера Алексея Навального – 1 %. Также по 1 % респондентов поддержали бы премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Действующий президент России Владимир Путин последний раз был избран на этот пост в 2012 году. Очередные выборы главы государства пройдут в 2018 году. Путин пока не объявлял о своем решении баллотироваться на новый срок.

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#выборы #российская власть

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Алексей Воскобойников