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Сегодня, 14:10 2

На информационные знаки для Зейского водохранилища готовы потратить почти 3 миллиона рублей

На информационные знаки для Зейского водохранилища готовы потратить почти 3 миллиона рублей
Фото: amur.shamora.info

В Приамурье проведут работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос Зейского водохранилища. Они предполагают установку в местах прохождения границ специальных информационных знаков.

Для того чтобы определить подрядчика работ, был объявлен электронный аукцион, который намечен на 15 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 миллиона рублей. В процессе торгов она может снизиться. В аукционе смогут принять участие только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

В общей сложности для установки подрядчик должен будет изготовить 95 двойных специальных информационных знаков. Их расположат вблизи города Зея – 4 штуки, поселков Береговой – 14, Хвойный – 16, Горный – 14, Бомнак – 8, Верхнезейский – 25 и Снежногорский – 14.

Целью установки является «информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос», отмечается в материалах госзакупки.

Все работы должны завершиться до 31 августа 2017 года.

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#Зея #финансы

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    18 минут назад

    амуринфо,вы когда пишете такие провокационные материалы, сначала имейте представление ,что входит в сей процесс и сколько это может стоить на данный момент.

  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    12 минут назад

    У них стандартная статья про аукционы и стоимость у же не первая статья почти одинаковая, только объекты разные

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