Просто нужно работать: министр ВЭСТиП Сергей Дмитриенко прокомментировал свое назначение

Фото: правительство Амурской области

Губернатор поставил задачи перед министром ВЭСТиП и его заместителем. Сергей Дмитриенко намерен выстроить конструктивный диалог с предпринимательским сообществом, а Сергей Левицкий – решить проблемы туристических компаний на таможне и навести порядок на рынке алкоголя. 2 мая кадровые назначения официально подтвердили в амурском правительстве.

Министром внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области стал Сергей Дмитриенко, а место его заместителя занял Сергей Левицкий.

Сергей Дмитриенко с 2011 года до настоящего времени работал заместителем министра образования и науки Амурской области. Он отвечал за бюджетное планирование и контроль расходов на систему образования. До этого с 2004 года он работал в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области.

Губернатор Александр Козлов на встрече с новым министром отметил большой опыт, который приобрел Сергей Дмитриенко за шесть лет работы в министерстве экономического развития. «Перед вами будет стоять большая задача – вывести на должный уровень работу министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства и совместно с министерством экономического развития разработать общую стратегию развития Приамурья, особенно связанную с развитием предпринимательского сообщества», – подчеркнул Александр Козлов.

«Это новая сфера деятельности, с одной стороны, с другой – это возвращение к тому, чем я занимался, в том числе и в министерстве экономического развития, в администрации города Благовещенска. Задачи, которые Александр Александрович поставил перед новой командой министерства, это, в первую очередь, налаживание конструктивного общения с предпринимательским сообществом; выстраивание отношений по туристическим сферам деятельности и, конечно, работа с главами муниципальных образований с тем, чтобы на местах также была поддержка предпринимательства. Любое министерство – это большой и сложный механизм, в котором просто нужно работать. И здесь тоже – просто нужно работать», – прокомментировал свое назначение Сергей Дмитриенко.

Должность заместителя министра с сегодняшнего дня занимает Сергей Левицкий.

«Я рад назначению, готов работать и надеюсь, тот опыт, который я приобрел, будучи председателем Благовещенской городской думы и просто депутатом, поможет в решении многих социально-экономических вопросов в Амурской области. В министерство пришла новая команда. В первую очередь, нам необходимо оценить, какие проблемы есть у предпринимателей, также есть вопросы по работе нашей таможни. Люди выражают недовольство тем, что благовещенский пункт пропуска не работает на развитие туризма. Нужно решать эти проблемы. Кроме того, сегодня есть очень серьезная проблема, на которую Александр Александрович особо обратил внимание, – это торговля суррогатным алкоголем. Здесь тоже надо наводить порядок», – отметил новый замминистра.

Екатерина Киреева, исполнявшая обязанности министра внешнеэкономических связей и туризма и предпринимательства, теперь занимает должность заместителя.

Место заместителя министра образования и науки области, которое ранее занимал Сергей Дмитриенко, пока вакантно. На него будет позже объявлен конкурс.

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#Амурская осень #губернатор #областная власть

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Нино Кохреидзе