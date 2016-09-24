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Сегодня, 14:05 0

Школа в Благовещенском районе выиграла федеральный грант в миллион рублей

Школа в Благовещенском районе выиграла федеральный грант в миллион рублей
Фото: www.glavny.tv

Школа села Сергеевка Благовещенского района выиграла грант Министерства образования и науки РФ. При поддержке регионального минобра образовательная организация приняла участие в конкурсном отборе, который прошел в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по направлению «Сельская школа».

Сумма гранта – один миллион рублей. На эти деньги руководство школы закупит тренажеры для профессионального обучения, оборудование для школьной метеорологической площадки, инвентарь для агролаборатории и стационарной базы исследования почвы, компьютеры, теплицы и другое.

Сергеевская школа стала единственным представителем Дальнего Востока, которому достался федеральный грант, сообщает пресс-служба минобра области.

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#областная власть #российская власть #школа

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