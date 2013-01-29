Фотография Александра Мигули в компании других осуждённых попала в Сеть

В соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен Александр Мигуля в компании троих осуждённых – Андрея Налетова, Павла Зимина и еще одного человека, личность которого установить не удалось. Улыбающихся мужчин сфотографировали в исправительной колонии № 8, расположенной в районе пятой стройки. Кто сделал снимок и как он попал в соцсети, неизвестно.

На фото справа от экс-мэра Благовещенска сидит учредитель фирмы «Новый дом» Андрей Налетов. Его вместе со вторым учредителем фирмы Сергеем Хабаровым осудили в октябре 2012 года за мошенничество и растрату чужого имущества. Они собрали более 20 миллионов рублей с дольщиков, но квартиры не сдали. Налетов получил пять лет лишения свободы.

Слева от Мигули на снимке находится Павел Зимин, осуждённый в декабре 2016 года за то, что умышленно купил немаркированную алкогольную продукцию почти на 6,4 миллиона рублей для дальнейшей продажи. Суд назначил Зимину 2 года 6 месяцев колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, около недели назад бывшего мэра Благовещенска Александра Мигулю этапировали из СИЗО в колонию в районе пятой стройки. Он осуждён по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

Просмотров всего: 4

#жизнь

распечатать

Екатерина PL