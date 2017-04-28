Очевидцы: в Благовещенске тепловоз столкнулся с КамАЗом
Обновлено: 15:20
Во вторник, 2 мая, в Благовещенске произошло столкновение тепловоза и грузовика КамАЗ. О происшествии ИА «Амур.инфо» сообщили несколько очевидцев. Фото ДТП появились в социальных сетях.
Авария случилась на железнодорожных путях, где происходит разгрузка вагонов, неподалеку от виадука по улице Магистральной. Тепловоз въехал в бок грузовика. По предварительной информации, пострадавших нет.
Официально аварию представители спецслужб пока не комментируют.
Как позже сообщило ИА «Сканер», по предварительной информации, водитель КамАЗа не убедился в безопасности и отсутствии локомотива, когда начинал движение через железнодорожный переезд. Это и стало причиной ДТП.
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