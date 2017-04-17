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Сегодня, 12:37 7

К амурчанам, плавающим на льдинах по рекам, могут применить штрафные санкции

К амурчанам, плавающим на льдинах по рекам, могут применить штрафные санкции

Неоднократные случаи катания на льдинах по Амуру в районе Благовещенска, фото и видео которых в этом году активно распространяют в Интернете, опасны для жизни смельчаков. К тому же за подобный экстрим им придется заплатить штраф и компенсировать расходы, которые понесут различные службы при спасении, сообщает служба информации «Дорожного радио».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в соцсетях распространились фотографии, где видно, как мужчина в плавках стоит на льдине в Амуре. Также в Сети есть видео, где двое человек стоят на льдине и пытаются грести.

Такие экстремальные заплывы небезопасны для здоровья и жизни, говорит и. о. замначальника управления МЧС по Амурской области Александр Пантелеев. «Эти люди подвергают риску себя и вынуждают задействовать большое количество оперативных служб, которые будут извлекать их. Такие действия предпринимать нельзя, так как они повлекут за собой штрафные санкции: по оплате за привлечение специалистов МЧС, а также, вероятно, Пограничного управления ФСБ», – сказал он.

Просмотров всего: 778

#МЧС #погода #происшествия

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Комментарии
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  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Звучит здорово. Штраф в виде взыскания денежных средств на компенсацию затрат на просмотр видео правонарушения в интернете. Страна однозначно - деградирует!

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    50 минут назад

    Да какие к дьяволу штрафы и санкции!! Поличейская диктатура, а не государство. Я всего лишь маленький мамонтёнок! Пусть мама услышит, пусть мама придёт...

  • full

    full
    45 минут назад

    РАМ

    Звучит здорово. Штраф в виде взыскания денежных средств на компенсацию затрат на просмотр видео правонарушения в интернете. Страна однозначно - деградирует!



    Но как творчески она это делает. Креатины.

  • sinoptik

    sinoptik
    30 минут назад

    А что не так? Нет, ну в принципе можно и без штрафа обойтись, просто пускай себе плывет. Сам. А там уж или утонет или китайцы выловят и спасут, разумеется совершенно бесплатно.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    29 минут назад

    sinoptik

    А что не так? Нет, ну в принципе можно и без штрафа обойтись, просто пускай себе плывет. Сам. А там уж или утонет или китайцы выловят и спасут, разумеется совершенно бесплатно.



    китайский снайпер спасет

    и мчс без затрат

  • full

    full
    5 минут назад

    sinoptik

    А что не так? Нет, ну в принципе можно и без штрафа обойтись, просто пускай себе плывет. Сам. А там уж или утонет или китайцы выловят и спасут, разумеется совершенно бесплатно.



    Давайте тогда брать деньги с МЧС, когда горит тайга.

  • DrDimon

    DrDimon
    4 минуты назад

    Чхишвабрашван

    Да какие к дьяволу штрафы и санкции!! Поличейская диктатура, а не государство.



    Да не то слово!

    Ишь чего выдумали: людей, плавающих на льдинах вылавливать. А как же свобода передвижения? Право выбора транспортного средства? А уж штрафовать за это вообще ни в какие ворота.

    Геноцид какой-то...

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