К амурчанам, плавающим на льдинах по рекам, могут применить штрафные санкции

Неоднократные случаи катания на льдинах по Амуру в районе Благовещенска, фото и видео которых в этом году активно распространяют в Интернете, опасны для жизни смельчаков. К тому же за подобный экстрим им придется заплатить штраф и компенсировать расходы, которые понесут различные службы при спасении, сообщает служба информации «Дорожного радио».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в соцсетях распространились фотографии, где видно, как мужчина в плавках стоит на льдине в Амуре. Также в Сети есть видео, где двое человек стоят на льдине и пытаются грести.

Такие экстремальные заплывы небезопасны для здоровья и жизни, говорит и. о. замначальника управления МЧС по Амурской области Александр Пантелеев. «Эти люди подвергают риску себя и вынуждают задействовать большое количество оперативных служб, которые будут извлекать их. Такие действия предпринимать нельзя, так как они повлекут за собой штрафные санкции: по оплате за привлечение специалистов МЧС, а также, вероятно, Пограничного управления ФСБ», – сказал он.

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Василий Кленин