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Сегодня, 12:06 0

Эксперты зафиксировали вход в «подземелье» на обратной стороне Луны (видео)

Эксперты зафиксировали вход в «подземелье» на обратной стороне Луны (видео)
Фото: youtube.com

Известный уфолог Тайлер Глокнер опубликовал в Сети видео, на котором можно разглядеть вход в тоннель искусственного происхождения, обнаруженный на обратной поверхности Луны. Ролик был создан на основе снимков, полученных при помощи аппаратов Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter, передаёт телеканал «РЕН ТВ».

Сначала специалисты приняли сфотографированные объекты за стены или башни. Однако при детальном изучении пришли к мнению, что сооружение представляет собой вход в своеобразное «подземелье» (или, учитывая место расположения, «подлунье»). Откуда оно могло взяться, эксперты пока не знают.

Технология 3D-визуализации позволила определить, что почва вокруг объекта имеет неоднородную структуру. «Её как будто вскопали неизвестным механизмом», – отметили авторы снимков в публикации, сделанной в издании Journal of Space Exploration.

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#интернет #космос

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