В Белогорске задержали мужчину, торговавшего героином

Белогорские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте героина. Оперативникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконной деятельности. При проверке сообщение подтвердилось.

Предварительно установлено, что мужчина 1968 года рождения сбывал героин на территории Белогорска. Выявлено два подобных факта. Полицейские задержали подозреваемого на улице города. При задержании он попытался скрыться. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в отношении него составлен административный протокол, мужчину арестовали на семь суток.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки задержанного 0,73 грамма героина. По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Также стражи правопорядка задержали двоих жителей Белогорска, которые, по версии следствия, приобретали у задержанного наркотики. У одного из них изъято 1,7 грамма героина – 10 разовых доз. В отношении него за приобретение и хранение наркотика возбуждено уголовное дело.

В отношении второго лица составлен административный протокол по статье 6.8 КоАП РФ. У мужчины изъяли 0,18 грамма героина, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL