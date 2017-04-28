В Благовещенске ожидается резкое усиление ветра

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По Благовещенску объявили штормовое предупреждение. 3 и 4 мая в областном центре ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 22-27 метров в секунду, сообщает управление по делам ГОЧС города Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС – филиал ФГБУ «Дальневосточного УГМС».

Управление по делам ГОЧС также информирует о том, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения. Возможен обрыв линий электропередачи, падение крупных деревьев и ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, получение ушибов и травм населением, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, увеличение числа природных пожаров, угрожающих населенным пунктам.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Либо – дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС по телефону 518-112, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Василий Кленин