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Сегодня, 11:46 4

В Благовещенске ожидается резкое усиление ветра

В Благовещенске ожидается резкое усиление ветра
Фото: www.yugopolis.ru

По Благовещенску объявили штормовое предупреждение. 3 и 4 мая в областном центре ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 22-27 метров в секунду, сообщает управление по делам ГОЧС города Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС – филиал ФГБУ «Дальневосточного УГМС».

Управление по делам ГОЧС также информирует о том, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения. Возможен обрыв линий электропередачи, падение крупных деревьев и ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, получение ушибов и травм населением, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, увеличение числа природных пожаров, угрожающих населенным пунктам.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Либо – дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС по телефону 518-112, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Климат меняют сами люди, которым здесь не жить. Вот для чего нам в Амурской области столько ГЭС? При СССР при всей работающей промышленности, хватало половины мощности райчихинской ГЭС. А ведь при их строительстве взрывают горы, которые и защищают от ветров. В моём детстве ветра были только в феврале, а сейчас круглый год на семи ветрах и море пыли. Ну а китайцы счастливы, даровая э/э, олигархам в Москве валюта, а нам всё вытекающее...

  • Каролина 2017

    Каролина 2017
    2 часа назад

    Алиса65Климат меняют сами люди, которым здесь не жить. Вот для чего нам в Амурской области столько ГЭС? При СССР при всей работающей промышленности, хватало половины мощности райчихинской ГЭС. А ведь при их строительстве взрывают горы, которые и защищают от ветров. В моём детстве ветра были только в феврале, а сейчас круглый год на семи ветрах и море пыли. Ну а китайцы счастливы, даровая э/э, олигархам в Москве валюта, а нам всё вытекающее...


    Полностью поддерживаю!!!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Всё верно, но только Райчихинская ГРЭС, а не ГЭС.

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    Алиса65

    Климат меняют сами люди, которым здесь не жить. Вот для чего нам в Амурской области столько ГЭС? При СССР при всей работающей промышленности, хватало половины мощности райчихинской ГЭС. А ведь при их строительстве взрывают горы, которые и защищают от ветров. В моём детстве ветра были только в феврале, а сейчас круглый год на семи ветрах и море пыли. Ну а китайцы счастливы, даровая э/э, олигархам в Москве валюта, а нам всё вытекающее...



    какие горы взорвали при строительстве Бурейской ГЭС?

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