Сотрудница ФБР тайком вышла замуж за террориста из ИГ

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Переводчица ФБР Даниэла Грин, проводившая служебное расследование в отношении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), вышла замуж за одного из самых опасных членов экстремистского формирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По данным американского телеканала, Грин вышла замуж за боевика в 2014 году и хотела предупредить мужа Дениса Касперта о расследовании, для чего выехала в Сирию, солгав руководству о месте, куда отправилась.

Выходец из Германии, 39-летний рэпер Денис Касперт был ранее внесён Госдепом США в список особо опасных террористов и ликвидирован в 2015 году при ударе ВВС США в Сирии. Однако ещё до его гибели Грин вернулась к себе на родину и во всём призналась. Учитывая явку с повинной и активное сотрудничество с властями, женщину приговорили к двум годам тюрьмы. Отбыв заключение, она вышла на свободу летом прошлого года.

Касперт ранее фигурировал на видеозаписях «Исламского государства» – однажды он даже появился в кадре с отрезанной головой человека. Он также активно работал вербовщиком и был пропагандистом террористической группировки.

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#суды #США

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Алексей Воскобойников