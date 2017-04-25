Губернатор Приамурья в 2016 году заработал более трех миллионов рублей

Фото: amurobl.ru

Члены областного правительства начали публиковать сведения о доходах за 2016 год. Так, согласно официальным данным, за 12 месяцев совокупный доход губернатора Амурской области Александра Козлова составил 3 284 364 рубля. Один миллион рублей из этой суммы глава региона заработал от продажи земельного участка.

Также в собственности губернатора находится квартира площадью 68,4 квадратных метра и подземная автостоянка (1/20 доля). В пользовании у Александра Козлова также находится земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров.

Доход супруги губернатора составил 634 544 рубля. В собственности у нее также находится квартира площадью 42,3 квадратных метра, сообщает правительство Амурской области.

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#губернатор #областная власть

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Василий Кленин