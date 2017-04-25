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Губернатор Приамурья в 2016 году заработал более трех миллионов рублей

Губернатор Приамурья в 2016 году заработал более трех миллионов рублей
Фото: amurobl.ru

Члены областного правительства начали публиковать сведения о доходах за 2016 год. Так, согласно официальным данным, за 12 месяцев совокупный доход губернатора Амурской области Александра Козлова составил 3 284 364 рубля. Один миллион рублей из этой суммы глава региона заработал от продажи земельного участка.

Также в собственности губернатора находится квартира площадью 68,4 квадратных метра и подземная автостоянка (1/20 доля). В пользовании у Александра Козлова также находится земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров.

Доход супруги губернатора составил 634 544 рубля. В собственности у нее также находится квартира площадью 42,3 квадратных метра, сообщает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 2101

#губернатор #областная власть

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Комментарии
Показать все (76) Обсудить на форуме
  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Не сказать, что огромную сумму заработал. Меня больше удивляет какие суммы декларируют депутаты ГД... Особенно тот, который "ЗА НАС"

  • Krosssik

    Krosssik
    3 часа назад

    то чувство, когда у тебя квартира по площади больше, чем у губернатора)

  • Куратор

    Куратор
    3 часа назад

    Сейчас начнется... Потом еще правительство отчитается, на Сахалине посчитаем...

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Скромненько, для уровня губернатора.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    А не официально сколько десятков, сотен миллионов?))) А средний житель области за год 100-250.000 руб.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Землю урвал уже себе. Лакомый кусочек на халяву, потом продают.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    А не официально сколько десятков, сотен миллионов?))) А средний житель области за год 100-250.000 руб.



    Расскажи сколько не официально?)

    И откуда такая информация? Одна баба сказала, не?

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    ращдаютartur-cyrybko

    Землю урвал уже себе. Лакомый кусочек на халяву, потом продают.



    Всей стране сейчас землю на ДВ раздают, гектары свободные есть

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    АмурИнфо, внесите изменения в заголовок. слово "заработал" имеет весьма опосредованное отношение к декларации о доходах.

  • Щуп

    Щуп
    3 часа назад

    Для губернатора действительно скромно. Но может это только вершина айсберга.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Сергей Труш

    АмурИнфо, внесите изменения в заголовок. слово "заработал" имеет весьма опосредованное отношение к декларации о доходах.



    Ты вообще-то депутат!

    Не стремно в коментах обращение писать?

    Может как Кобызов, запросами начнёшь работу делать?

    На округе лучше с людьми общайся, интернет деятель

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Труша в стойло поставил Знаток28.

  • Nebo

    Nebo
    3 часа назад

    Куда крузак делся ? Не потянул с такими заработками ?

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Труш теперь не торт.)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Редакция, не уподобляйтесь ресурсу "Амурская кривда" которая тоже использует слово "заработал" примирительно к декларации о доходах, ибо тогда Трутнев, будучи министром, "зарабатывает" по миллиону в сутки, получается.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    БИТВА за УРОЖАЙ

    Труша в стойло поставил Знаток28.



    Че его ставить, народ в спины плюет

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    не смей прикрываться народом!! Паразит!

  • буда

    буда
    2 часа назад

    Бедолага, как выживает. Прям нищий губернатор у нас.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Да не ведись ты на эти шестерни))) Простые люди сами знают и видят, кто область гробит и людей обирает.

    И едроботов этих уже давно все знают наизусть.

  • Jackson

    Jackson
    2 часа назад

    такое чувство что труш только для вида теперь вписывается, чтоб стиль не потерять. типа я такой же гонимый как раньше! Но видно что все не то, хвост поприжал)

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Интересно сколько заработали другие губернаторы, не удивлюсь что меньшего заработка за год не найти

  • Щуп

    Щуп
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Редакция, не уподобляйтесь ресурсу "Амурская кривда" которая тоже использует слово "заработал" примирительно к декларации о доходах, ибо тогда Трутнев, будучи министром, "зарабатывает" по миллиону в сутки, получается.



    Губернатор Приамурья в 2016 году заслужил более трех миллионов рублей.

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Как платят, так работем :-)

    Но справедливости ради надо заметить, что заработок скромный.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Щуп

    Сергей Труш

    Редакция, не уподобляйтесь ресурсу "Амурская кривда" которая тоже использует слово "заработал" примирительно к декларации о доходах, ибо тогда Трутнев, будучи министром, "зарабатывает" по миллиону в сутки, получается.



    Губернатор Приамурья в 2016 году заслужил более трех миллионов рублей.



    для тугих на голову

    "Губернатор Приамурья в 2016 году задекларировал доход более трех миллионов рублей"

    Губернатор Приамурья в 2016 году получил доход более трех миллионов рублей"

  • ay

    ay
    2 часа назад

    СаняCh

    Интересно сколько заработали другие губернаторы, не удивлюсь что меньшего заработка за год не найти



    Запели едроботы. А то трудно нагуглить скока заработали, к примеру, приморский или красноярский губернаторы. Наш-то совсем беднячок, ну. Мы уши-то и развесили. Хотяяя, если глянуть на губера Татарстана и его жону, то становится ясно кто в доме России хозяин.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    декларация о доходах показывает движения денег в одну сторону, не отображая трат, а провозглашённая конституцией частная собственность позволяет распоряжаться ею в том числе, с целю получения выгоды. Таким образом купи/продай участок земли сделка по которому задекларирована в налоговой позволяет легализовать доход не будучи предпринимателем.

    Абсолютно не информативная бумага.

  • Blonda

    Blonda
    2 часа назад

    3 миллиона, один от продажи участка. Остается два. Если даже это все зарплата, то в месяц он заработал около 200 тысяч, даже меньше. И что это великая сумма для губернатора? У нас предприниматели столько зарабатывают и ответственности никакой при этом

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Да уж.. до этого в свои то года заработал несколько десятков Миллионов, а тут решил пойти на зарплату в пару сотен в месяц Самоотвержено, идейно. И ведь самое главное, сразу видно, развитие, ага. Видимо сразу знал, что он может развить.. садики поднял, долги перекредитовал, растянув, повысили налоги .. развитие, ага.

  • буда

    буда
    2 часа назад

    Имидж поменял свой, это наверно все заметили, а область конечно несётся с горы на огромной скорости

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 часа назад

    буда

    Имидж поменял свой, это наверно все заметили, а область конечно несётся с горы на огромной скорости



    Узбагойся! «Это не смена имиджа, — улыбнулся Александр Козлов. — Просто когда я играл в хоккей на Пасху, повредил правый глаз. Врач прописал очки. Надеюсь, на следующей неделе вернусь к обычному облику».

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Да уж.. до этого в свои то года заработал несколько десятков Миллионов, а тут решил пойти на зарплату в пару сотен в месяц Самоотвержено, идейно. И ведь самое главное, сразу видно, развитие, ага. Видимо сразу знал, что он может развить.. садики поднял, долги перекредитовал, растянув, повысили налоги .. развитие, ага.



    Ты лучше о доходах своих товарищей расскажи! Братья Абрамовы неплохо обогатились

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Леонид Ильич

    буда

    Имидж поменял свой, это наверно все заметили, а область конечно несётся с горы на огромной скорости



    Узбагойся! «Это не смена имиджа, — улыбнулся Александр Козлов. — Просто когда я играл в хоккей на Пасху, повредил правый глаз. Врач прописал очки. Надеюсь, на следующей неделе вернусь к обычному облику».



    с очками ясно, да и вообще, пофигу на очки, с областью как?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Сергей Труш

    не смей прикрываться народом!! Паразит!



    Ты давно с избирателями общался? Попугай?

    Чем на форуме время тратить, работой займись, депутат

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ну, хоть глазом обошлось, а то на Пасху другое повреждается...

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    2 часа назад

    Знаток28

    Сергей Труш

    не смей прикрываться народом!! Паразит!



    Ты давно с избирателями общался? Попугай?

    Чем на форуме время тратить, работой займись, депутат



    ты сам то работать пробовал?*

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Какая то странная мода: Губернаторы,чиновники продают какую то мифическую землю. И имеют при этом нехилый доход.Это новый способ? Наш Сансаныч 20 или 30, кто продал земельный надел......

  • Blonda

    Blonda
    2 часа назад

    Знаток28

    Сергей Труш

    не смей прикрываться народом!! Паразит!



    Ты давно с избирателями общался? Попугай?

    Чем на форуме время тратить, работой займись, депутат



    да отстаньте от него, он такой смешной мультяшка))) Чем больше тупит на форуме, тем виднее, что он ничего кроме этого не умеет)

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Nebo

    Куда крузак делся ? Не потянул с такими заработками ?

    Погиб в неравном бою. Теперь как новый покупать будет с таким доходом?

    Ведь раньше сам и некоторые замы на своем транспорте ездили для экономии бюджетных средств.

    Теперь пересели на служебные авто. Видно и правда плохо с финансами.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    и про А.А. Козлова немного...

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Сергей Труш

    с очками ясно



    ты понимаешь как сильно опускаешь и без того низкий уровень ЛДПР? Крикливая баба и только. Клоунада продолжается

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    1 час назад

    СаняCh

    Сергей Труш

    с очками ясно



    ты понимаешь как сильно опускаешь и без того низкий уровень ЛДПР? Крикливая баба и только. Клоунада продолжается



    зато ты умело рейтинг едристни поднимаешь

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    а что не так с очками?.. Я тож, на секундочку, очкарик. И чо?.. Чо на очки какие то сводить вопросы, когда вопрос то в другом



    с очками ясно, да и вообще, пофигу на очки, с областью как?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    СаняCh
    Сергей Труш

    с очками ясно



    ты понимаешь как сильно опускаешь и без того низкий уровень ЛДПР? Крикливая баба и только. Клоунада продолжается


    Погугли результаты последних выборов в Амурской области. Так и у какой партии низкий уровень? Так ещё и ты, со своими коллегами, даже здесь на форуме опускаешь уровень ещё ниже.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Полезность депутата для народа свелась к тому, что депутат начал считать чужие деньги. Фактически депутат занят тем, что считает деньги губернатора, при этом эту работу ему оплачивает население из своих налогов.

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Земельный участок продал в 2016 году за 1 миллион рублей,я бы рада была бы продать свой земельный участок хоть бы за 10000 тыс. руб.,но никто не берет,странно?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    В то время, когда господин Абрамов зарабатывает по 8млн в год, и при этом его доход удваевается каждый год, зп губернатора просто нищенская.

    Может Труш расскажет про лживого Осипова, который живет на 6тыс в месяц? Ловко же ушел от той темы

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    В то время, когда господин Абрамов зарабатывает по 8млн в год, и при этом его доход удваевается каждый год, зп губернатора просто нищенская. Может Труш расскажет про лживого Осипова, который живет на 6тыс в месяц? Ловко же ушел от той темы



    ты случаем не экономкой у бодрячка работаешь?

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Интересно будет посмотреть на Труша, когда к нему придет люстрация )

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    В то время, когда господин Абрамов зарабатывает по 8млн в год, и при этом его доход удваевается каждый год, зп губернатора просто нищенская. Может Труш расскажет про лживого Осипова, который живет на 6тыс в месяц? Ловко же ушел от той темы



    НЕ ВРИ ПОЗОРНИК!.. он получил ДОХОД в 12 миллионов в то время как из них 4 -это ЗАРАБОТОК, а 8 - доход от продажи недвижимости, а именно склада, который был во владении более 10 лет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Осипов ПЕНСИОНЕР.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    РАМ

    Полезность депутата для народа свелась к тому, что депутат начал считать чужие деньги. Фактически депутат занят тем, что считает деньги губернатора, при этом эту работу ему оплачивает население из своих налогов.



    Не ври ПОЗОРНИК! Вопросы губернатору ты ЗАДАЛ?.. А я жду, чтобы ЗАДАТЬ, и блог соответствующий написал, и плевать мне на то, сколько составляет доход губернатора..Ибо я УКАЗАЛ, что эта бумажка, декларация о доходах, не сообщает о заработке. А о том, например, что машину продал, деньги с неё получил, это отображается в доходе, передал деньги продавцу другого автомобиля, у него, получится, автомобиль и деньги, при том, что денег по факту НЕТ, ибо были отданы за автомобиль.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Сергей Труш

    Осипов ПЕНСИОНЕР.



    Только квартплата не меньше 3-4 тысяч. На что живет эта лживое подобие депутата?

  • 55

    55
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    В то время, когда господин Абрамов зарабатывает по 8млн в год, и при этом его доход удваевается каждый год, зп губернатора просто нищенская. Может Труш расскажет про лживого Осипова, который живет на 6тыс в месяц? Ловко же ушел от той темы



    Всем бы амурчанам такую "нищенскую" зарплату губернатора пожелать.



  • Гришин

    Гришин
    1 час назад

    За что наш губернатор получает такую ЗП?! За ничего неделание? Я возмущен, лучше в неведениии жить.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Сергей Труш


    и плевать мне на то, сколько составляет доход губернатора..я УКАЗАЛ, что эта бумажка не говорит о заработке.




    Не хорошо Сергей не верить бумажке. Как Вы живете без веры? Не удивлюсь если представители партий парламентского меньшинства проплачивают такие "новости":

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Внимательно читал, или мне снова сюда примеры и цитаты конституции привести?...

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Blonda3 миллиона, один от продажи участка. Остается два. Если даже это все зарплата, то в месяц он заработал около 200 тысяч, даже меньше. И что это великая сумма для губернатора? У нас предприниматели столько зарабатывают и ответственности никакой при этом


    Блонда.. а у нас предприниматели несут ответственность, за заработаное?)) Мы платим налог, с заработаного.. какую еще мы ответственность должны нести?? А чиновник на гос службе.. и он обязан, отчитываться , потому как ему платит государство и дает ему полномочия.., разницу не чувствуете?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    архивная

    Земельный участок продал в 2016 году за 1 миллион рублей,я бы рада была бы продать свой земельный участок хоть бы за 10000 тыс. руб.,но никто не берет,странно?



    У Вас земельный участок некошерный, неосвященный и в месте прохождения стай оленей, он не проходит)))

    Другой вопрос кем был выдан данный хороший участочек?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Не "Заработал" , а получил.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Получить по шее можно, а заработать только геморрой)))

    Хотя, может и получил, но мне больше красивое слово нравится "вверили".

    Либо "Люд доверил".

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    Сергей Труш

    Осипов ПЕНСИОНЕР.



    Только квартплата не меньше 3-4 тысяч. На что живет эта лживое подобие депутата?



    Не отвечай, Труш, потому что у ЛДПР рыльце в пушку, критикуете вечно, но в зеркало давно ли смотрелись? Вы стали ручной партией, которая только выводит своих ботов на словесную перепалку, к тому же весьма не убедительную. Вашей работы нет. Правды нет. Жалкие

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Гришин

    За что наш губернатор получает такую ЗП?! За ничего неделание? Я возмущен, лучше в неведениии жить.



    Что ты сделал для области? Вступил вместе с депутатом в армию диванных войск?

  • СаняCh

    СаняCh
    49 минут назад

    Знаток28

    Гришин

    За что наш губернатор получает такую ЗП?! За ничего неделание? Я возмущен, лучше в неведениии жить.



    Что ты сделал для области? Вступил вместе с депутатом в армию диванных войск?



    Предел ЛДПР- писать в комментариях АмурИнфо как все плохо, спрашивая их, "что вы сделали для области?" их язык оказывается в пятой точке. Пик их деятельности- собрать наказы перед выборами, протопить ими печку дома. Ну и по классике засрать улицы и подъезды их надоедливыми рожами

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    Знаток28

    Не сказать, что огромную сумму заработал. Меня больше удивляет какие суммы декларируют депутаты ГД... Особенно тот, который "ЗА НАС"



    Хм...

    Поневоле вспомнишь Крыловское "за что кукушка хвалит петуха..."

    Двести семьдесят тыр в месяц...

    Вполне скромненько по заверениям едроботов.

  • Blonda

    Blonda
    41 минута назад

    СаняCh

    Знаток28

    Гришин

    За что наш губернатор получает такую ЗП?! За ничего неделание? Я возмущен, лучше в неведениии жить.



    Что ты сделал для области? Вступил вместе с депутатом в армию диванных войск?



    Предел ЛДПР- писать в комментариях АмурИнфо как все плохо, спрашивая их, "что вы сделали для области?" их язык оказывается в пятой точке. Пик их деятельности- собрать наказы перед выборами, протопить ими печку дома. Ну и по классике засрать улицы и подъезды их надоедливыми рожами



    И еще спекулируя "амурским" происхождением из москоу сити спаивать местное население. Видимо чтоб совсем отупели.. Хотя, может я что то пропустила и абрамчик на наше счастье забрал пивнухи с собой?

  • архивная

    архивная
    39 минут назад

    Евгений Шувалов

    Сергей Труш

    Осипов ПЕНСИОНЕР.



    Только квартплата не меньше 3-4 тысяч. На что живет эта лживое подобие депутата?



    Я к вам обращаюсь,вы что не знаете ,что у нас в Амурской области не только Осипов так живёт,а более 30000 тыс. малообеспеченных пенсионеров,имеющую пенсию в 8000 тыс. руб. и представьте себе живут.А когда распределяли бюджет на 2017 год,на повышение малообеспеченным пенсионерам денег не хватило,заморозили на уровне 2016 года,а один из депутатов из Единой России ,сказал --всем не угодишь,в смысле распределения денег.Вот так господин Шувалов ,к вашему сведению.

  • Blonda

    Blonda
    38 минут назад

    Oldlord

    Знаток28

    Не сказать, что огромную сумму заработал. Меня больше удивляет какие суммы декларируют депутаты ГД... Особенно тот, который "ЗА НАС"



    Хм...

    Поневоле вспомнишь Крыловское "за что кукушка хвалит петуха..."

    Двести семьдесят тыр в месяц...

    Вполне скромненько по заверениям едроботов.



    а вы вообще текст читали? Какие наф 270 тыр?? Или пишем по заказу, тролль?

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    37 минут назад

    Blonda

    СаняCh

    Знаток28

    Гришин

    За что наш губернатор получает такую ЗП?! За ничего неделание? Я возмущен, лучше в неведениии жить.



    Что ты сделал для области? Вступил вместе с депутатом в армию диванных войск?



    Предел ЛДПР- писать в комментариях АмурИнфо как все плохо, спрашивая их, "что вы сделали для области?" их язык оказывается в пятой точке. Пик их деятельности- собрать наказы перед выборами, протопить ими печку дома. Ну и по классике засрать улицы и подъезды их надоедливыми рожами



    И еще спекулируя "амурским" происхождением из москоу сити спаивать местное население. Видимо чтоб совсем отупели.. Хотя, может я что то пропустила и абрамчик на наше счастье забрал пивнухи с собой?



    Кто же ему позволит свои пивнухи в Москве открыть там все давно попилино, и таких "деятелей" на три буквы посылают... а если с первого раза недоганяют то популярно обяснят, что в Москве он нуль, с депутатским значком

  • Хмык

    Хмык
    36 минут назад

    А сколько Труш задекларировал?

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    34 минуты назад

    Хмык

    А сколько Труш задекларировал?



    Это страшная тайна, о которой он предпочитает умалчивать Видимо из скромности....

  • Blonda

    Blonda
    33 минуты назад

    Леонид Ильич

    Blonda

    СаняCh

    Знаток28

    Гришин

    За что наш губернатор получает такую ЗП?! За ничего неделание? Я возмущен, лучше в неведениии жить.



    Что ты сделал для области? Вступил вместе с депутатом в армию диванных войск?



    Предел ЛДПР- писать в комментариях АмурИнфо как все плохо, спрашивая их, "что вы сделали для области?" их язык оказывается в пятой точке. Пик их деятельности- собрать наказы перед выборами, протопить ими печку дома. Ну и по классике засрать улицы и подъезды их надоедливыми рожами



    И еще спекулируя "амурским" происхождением из москоу сити спаивать местное население. Видимо чтоб совсем отупели.. Хотя, может я что то пропустила и абрамчик на наше счастье забрал пивнухи с собой?



    Кто же ему позволит свои пивнухи в Москве открыть там все давно попилино, и таких "деятелей" на три буквы посылают... а если с первого раза недоганяют то популярно обяснят, что в Москве он нуль, с депутатским значком



    ну ладно уж вам, ему там старший брат поможет, он в теме)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    31 минута назад

    Хмык

    А сколько Труш задекларировал?



    нисколько. Декларацию Труша ты увидишь в 2018 году

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    29 минут назад

    Гришин

    За что наш губернатор получает такую ЗП?! За ничего неделание? Я возмущен, лучше в неведениии жить.



    Как это ничего не делал? А кто поднял кап.ремонт на 20%.. кто поднял налог на недвижимость в 10-15 раз.. для нас? Эффективно поработал, вот и получил денег.

  • Хмык

    Хмык
    28 минут назад

    Сергей Труш

    Хмык

    А сколько Труш задекларировал?



    нисколько. Декларацию Труша ты увидишь в 2018 году



    Странно. Зачислен в депутаты до окончания сдачи декларации. Должен был отчитаться.



  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    24 минуты назад

    архивная

    Евгений Шувалов

    Сергей Труш

    Осипов ПЕНСИОНЕР.



    Только квартплата не меньше 3-4 тысяч. На что живет эта лживое подобие депутата?



    Я к вам обращаюсь,вы что не знаете ,что у нас в Амурской области не только Осипов так живёт,а более 30000 тыс. малообеспеченных пенсионеров,имеющую пенсию в 8000 тыс. руб. и представьте себе живут.А когда распределяли бюджет на 2017 год,на повышение малообеспеченным пенсионерам денег не хватило,заморозили на уровне 2016 года,а один из депутатов из Единой России ,сказал --всем не угодишь,в смысле распределения денег.Вот так господин Шувалов ,к вашему сведению.



    Наглая ложь. Сергей, перезайди. Ты не отрицаешь, что Осипов солгал на счет своей декларации?

  • архивная

    архивная
    3 минуты назад

    Сегодня итоговую точку поставили в принятии бюджета», – высказался председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

    Насчёт того, что бюджет некоторые продолжают называть антисоциальным, Константин Викторович сказал так: «Ну знаете, сколько людей, столько и мнений. Я придерживаюсь такой точки зрения, что, поскольку у нас больше 60 % направлено в бюджете на именно социальные направления, то считаю бюджет социальным».-----вот именно на этом заседании заксобрания ,фракция Единая Россия проголосовала за заморозку пенсии малообеспеченным пенсионерам!И прошу вас обращайтесь ко мне ,а не какому то Сергею..Господин Шувалов.

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