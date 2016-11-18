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Сегодня, 11:17 11

Министром ВЭСТиП стал Сергей Дмитриенко, его замом – Сергей Левицкий

Министром ВЭСТиП стал Сергей Дмитриенко, его замом – Сергей Левицкий

В министерстве внешнеэкономических связей и туризма Амурской области (ВЭСТиП) появился новый глава. По неофициальной информации, им стал Сергей Михайлович Дмитриенко. Ранее он занимал должность заместителя министра образования и науки Приамурья.

Также, по имеющейся информации, сегодня был назначен и заместитель министра внешнеэкономических связей и туризма. Это экс-спикер Благовещенской городской думы, президент Амурской федерации бодибилдинга и фитнеса Сергей Левицкий.

Как сообщало Амур.инфо, работавший с 2011 года в должности министра внешнеэкономических связей и туризма Игорь Горевой покинул пост в ноябре 2016 года. После этого обязанности министра исполняла заместитель министра ВЭСТиП Екатерина Киреева.

Просмотров всего: 1947

#областная власть

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Krosssik

    Krosssik
    3 часа назад

    Только АмурИнфо может афишировать непроверенную информацию..

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    если завтра все сотрудники этого министерства не выйдут на работу или если этого министерства вообще не станет - кто-нибудь заметит разницу?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..



    Неуч, это ведомство ко всему прочему, привлекает в регион китайских инвесторов, готовых вложиться в экономику региона

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    Само себе министерство создает работы в тысячи отчетов ежедневно, вот и вся работа. Страна погрязла в отчетах и проверках. Росдурнадзоры на коне.

  • Гришин

    Гришин
    1 час назад

    СаняCh

    Павел Флудерский

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..



    Неуч, это ведомство ко всему прочему, привлекает в регион китайских инвесторов, готовых вложиться в экономику региона



    Что хорошего в том, что Китай в нас вкладывает? В том, что потом это все будет принадлежать им? А мы как всегда в ж...?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    СаняCh

    Павел Флудерский

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..



    Неуч, это ведомство ко всему прочему, привлекает в регион китайских инвесторов, готовых вложиться в экономику региона



    И много привлекло?



  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Хмык

    СаняCh

    Павел Флудерский

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..



    Неуч, это ведомство ко всему прочему, привлекает в регион китайских инвесторов, готовых вложиться в экономику региона



    И много привлекло?



    Ну, минимум половину китайцев из трех китов.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Crasy

    Хмык

    СаняCh

    Павел Флудерский

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..



    Неуч, это ведомство ко всему прочему, привлекает в регион китайских инвесторов, готовых вложиться в экономику региона



    И много привлекло?



    Ну, минимум половину китайцев из трех китов.



    Да те вроде и без министерства в Три Кита просочились.



  • Crasy

    Crasy
    58 минут назад

    Хмык

    Crasy

    Хмык

    СаняCh

    Павел Флудерский

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..



    Неуч, это ведомство ко всему прочему, привлекает в регион китайских инвесторов, готовых вложиться в экономику региона



    И много привлекло?



    Ну, минимум половину китайцев из трех китов.



    Да те вроде и без министерства в Три Кита просочились.



    Я стебусь

  • Хмык

    Хмык
    53 минуты назад

    Crasy

    Хмык

    Crasy

    Хмык

    СаняCh

    Павел Флудерский

    Абсолютно бесполезное ведомство,"добивающее" и без того дохлый бюджет..



    Неуч, это ведомство ко всему прочему, привлекает в регион китайских инвесторов, готовых вложиться в экономику региона



    И много привлекло?



    Ну, минимум половину китайцев из трех китов.



    Да те вроде и без министерства в Три Кита просочились.



    Я стебусь



    В каждом стебе есть доля истины. Все незаконные мигранты, они как раз благодаря бездействию, в том числе, и министерства



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