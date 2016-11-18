Министром ВЭСТиП стал Сергей Дмитриенко, его замом – Сергей Левицкий

В министерстве внешнеэкономических связей и туризма Амурской области (ВЭСТиП) появился новый глава. По неофициальной информации, им стал Сергей Михайлович Дмитриенко. Ранее он занимал должность заместителя министра образования и науки Приамурья.

Также, по имеющейся информации, сегодня был назначен и заместитель министра внешнеэкономических связей и туризма. Это экс-спикер Благовещенской городской думы, президент Амурской федерации бодибилдинга и фитнеса Сергей Левицкий.

Как сообщало Амур.инфо, работавший с 2011 года в должности министра внешнеэкономических связей и туризма Игорь Горевой покинул пост в ноябре 2016 года. После этого обязанности министра исполняла заместитель министра ВЭСТиП Екатерина Киреева.

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Екатерина PL