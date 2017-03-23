Организаторы «Евровидения» продали 2 тысячи билетов на несуществующие места

Фото: v.img.com.ua

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который скоро пройдёт в Киеве, продали около двух тысяч билетов на непригодные или несуществующие места. Об этом сообщил руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов, передаёт ИА Regnum.

«На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того как был выбран подрядчик и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано», – заявил Феликсов.

Он также уточнил, что места на некоторые купленные билеты оказались либо с ограниченным обзором, либо непроглядные, либо их вообще нет. Всем, кто уже успел приобрести билеты на шоу, предложено либо обменять их, либо забрать потраченные деньги.

Конкурс «Евровидение-2017» пройдёт в мае в украинской столице. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал намечен на 13 мая. Россия в этом году представлена не будет, поскольку власти Украины запретили въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой. Причина – посещение девушкой Крыма.

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Алексей Воскобойников