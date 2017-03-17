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Мэрия Благовещенска хочет построить велосипедную дорожку за 31 миллион рублей

Мэрия Благовещенска хочет построить велосипедную дорожку за 31 миллион рублей
Фото: vca-tuva.ru

Мэрия Благовещенска объявила электронный аукцион на выполнение работ по устройству велосипедной дорожки в районе Новотроицкого шоссе. Начальная максимальная цена лота 31 435 291 рубль. Деньги будут выплачиваться из городского бюджета. Дата проведения аукциона – 26 мая, а завершить выполнение работ необходимо до 30 сентября 2017 года.

На сайте госзакупок в разделе «Описание объекта закупки» сообщается, что работы будут вестись на двух участках, длина которых составляет 1 600 и 2 200 метров. Проект строительства предусматривает очищение будущей трассы от деревьев и кустарника и подготовки основания для трассы. Также в описание указывается установка металлических барьерных ограждений. Проект предполагает и обустройство парковочной стоянки и наружного освещения.

Просмотров всего: 1538

#городская власть #мэрия #отдых #строительство

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Комментарии
Показать все (98) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Обольём мэрию грязюкой! С жиру бесятся, говнюки!

  • Знаток28

    Знаток28
    4 часа назад

    Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги

  • wawbwc

    wawbwc
    4 часа назад

    ну для велосипеда длина дорожки 2200 это что слону дробина...+ 1600 ваще смех ... вот она где "золотая миля"...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Знаток28Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги


    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    что же у нас в стране всё так дорого?

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    wawbwc

    ну для велосипеда длина дорожки 2200 это что слону дробина...+ 1600 ваще смех ... вот она где "золотая миля"...



    Ну так предложи вариант лучше!

    Сам наверняка даже кататься не умеешь

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Дмитрий1

    Знаток28

    Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги



    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    Стремное у тебя желание

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    alex 3

    что же у нас в стране всё так дорого?



    Рыночная экономика, нечему удивляться

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Деньги в трубу и в карманы. Основная задача!.Нехрен в городе людей на тротуарах пугать своей ездой-всех на Новотроицкое! Езду по тротуарам запретить! Ездят безобразно! Правил не соблюдают. Перекрестки проезжают.У нас куча социальных программ в попе, от отсутствия денег.Обычная коррупция.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    alex 3что же у нас в стране всё так дорого?


    Это не в стране дорого, она построена забесплатно костями и кровью людей. А дорого потому, что у клопов хари толстые и карманы бездонные.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Деньги в трубу и в карманы. Основная задача!.Нехрен в городе людей на тротуарах пугать своей ездой-всех на Новотроицкое! Езду по тротуарам запретить! Ездят безобразно! Правил не соблюдают. Перекрестки проезжают.У нас куча социальных программ в попе, от отсутствия денег.Обычная коррупция.



    Про какие социальные программы ты говоришь?

    Расскажи

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Дмитрий1

    alex 3

    что же у нас в стране всё так дорого?



    Это не в стране дорого, она построена забесплатно костями и кровью людей. А дорого потому, что у клопов хари толстые и карманы бездонные.


    Строить будут частные фирмы, у которых уставная цель - получение прибыли

    Поинтересуйся сколько стоит 1квадратный метр асфальта сделать

  • Лариска

    Лариска
    3 часа назад

    Проехала пару раз по Новотройке на велике - мать моя женщина, страху натерпелась. Решила - больше туда ни ногой. А вот теперь, при велодорожках, можно и покататься.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Знаток28
    Дмитрий1

    Знаток28

    Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги



    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    Стремное у тебя желание


    У меня другое желание: собрать всех захребетников-клопов и всех их поддерживающих в одну бочку, засмолить и пустить с горы в болото. Но я чел добрый, ваш отряд малолетних троллей оставил бы бочку толкать).

  • Белый лист

    Белый лист
    3 часа назад

    Не делают дорожки - плохо;

    Делают дорожки - тоже плохо;

    Мало выделяют на строительство - плохо;

    Много выделяют - плохо;

    Выделяют на строительство хоть что-то - тоже плохо...

    Некоторых почитать, так что не делай, все плохо.

    Хорошее дело все же делают, пусть и не сразу по всему городу, но лучше пусть велосипедисты там по велосипедным дорожкам катаются, чем по тротуарам и дорогам(хотя по правилам они ж и должны там кататься).

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Дмитрий1

    Знаток28

    Дмитрий1

    Знаток28

    Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги



    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    Стремное у тебя желание



    У меня другое желание: собрать всех захребетников-клопов и всех их поддерживающих в одну бочку, засмолить и пустить с горы в болото. Но я чел добрый, ваш отряд малолетних троллей оставил бы бочку толкать).


    Очередной пустозвон.. Твои желания отсаются только мыслями

    Генерал диванных войск

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Знаток28
    Дмитрий1

    alex 3

    что же у нас в стране всё так дорого?



    Это не в стране дорого, она построена забесплатно костями и кровью людей. А дорого потому, что у клопов хари толстые и карманы бездонные.


    Строить будут частные фирмы, у которых уставная цель - получение прибыли

    Поинтересуйся сколько стоит 1квадратный метр асфальта сделать


    Может лучше поинтересуемся кому фирмочки принадлежат, да асфальтный заводик?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Это что за ДЕБИЛИЗМ?!! Какие, нахрен, покататься?.. Какие дорожки?!! О чём думает эти "эффективные менеджеры"?.. Эти Едроботы, вам что, настолько страшно в свои деревни возвращаться после окончания ВУЗов, что вы готовы что угодно петь и какую угодно чушь нести, лишь бы в Едре остаться и полезными им быть?

  • Krosssik

    Krosssik
    3 часа назад

    велодорожки однозначно нужны. Те, у кого есть двухколесный друг, однозначно меня поддержат. А кому не нравится, пусть и дальше продолжает сидеть на попе и ездить на 36, ваше мнение тут никому не интересно

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Знаток28
    Дмитрий1

    Знаток28

    Дмитрий1

    Знаток28

    Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги



    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    Стремное у тебя желание



    У меня другое желание: собрать всех захребетников-клопов и всех их поддерживающих в одну бочку, засмолить и пустить с горы в болото. Но я чел добрый, ваш отряд малолетних троллей оставил бы бочку толкать).


    Очередной пустозвон.. Твои желания отсаются только мыслями

    Генерал диванных войск


    Да так же как и ты - знаток форума).

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Кучу соц, программ сократили и будут сокращать. У нас даже на обычные проблемы денег нет! На бардак с бездомными собаками денег нет. На дорожку для 200 велосепедистов нашли.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Кучу соц, программ сократили и будут сокращать. У нас даже на обычные проблемы денег нет! На бардак с бездомными собаками денег нет. На дорожку для 200 велосепедистов нашли.



    Да нахрен им те велосипедисты не сдались, вопрос ведь лежит в плоскости "развития инфраструктуры" а кто-то хочет не обанкротится, или навариться. Так что вопрос не востребованности в ней, а вопрос в том, что кто-то хочет освоиить дорожку, а эти твари - Едроботы - что только не хотят и что им только не архи нужно, лишь бы подпевать, им и бассейн нужен, наконец-то купаться, им и велики нужны, наконец-то котацо, им и ещё какой радости подавай, с фонариком, как в Белогорске, вот уж забота властей, ага.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Первомайский парк разваливается.Денег нет вложить. ОКЦ деньги отваливать на всякую хрень-есть! Трассу очистят 5 узбеков за месяц за 50.000 рублей.

  • tano73

    tano73
    3 часа назад

    Какая дорожка? Вдоль автомобильной трассы??!!!! Едешь и дышишь выхлопами? Неужели этим деньгам нельзя найти другое применение???!!!! Сколько дорог можно было бы отремонтировать в городе. В каждом районе есть проблемные участки. Я например часто езжу через КПП, перекресток 50 лет-Текстильная после дождя превращается в одну огромную лужу.А участок Текстильной между 50 лет Октября и Пионерской.... Автомобильный поток большой, а дорога узкая и вся изрытая... Может проголосуем за велодорожку?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Белый листНе делают дорожки - плохо;

    Делают дорожки - тоже плохо;

    Мало выделяют на строительство - плохо;

    Много выделяют - плохо;

    Выделяют на строительство хоть что-то - тоже плохо...

    Некоторых почитать, так что не делай, все плохо.

    Хорошее дело все же делают, пусть и не сразу по всему городу, но лучше пусть велосипедисты там по велосипедным дорожкам катаются, чем по тротуарам и дорогам(хотя по правилам они ж и должны там кататься).


    Тебя не просветляло, что в городе на вело не катаются, а перемещаются из одного места в другое нужное? Так чо, до кладбища будем строить?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Не заточен наш город под дорожки.Дороги узкие. Ну и нехрен херней страдать! Дворы убойные, все в ямах, детских площадок почти нет. У нас во дворе одна качелька времен СССР и грибок. Лучше пусть в 30 дворах хорошие детские площадки сделают.

  • tano73

    tano73
    3 часа назад

    А добираться велосипедисты из города до этой дорожки как будут? По тем же тратуарам

  • tano73

    tano73
    3 часа назад

    А добираться велосипедисты из города до этой дорожки как будут? По тем же тратуарам

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Обычная коррупционная схема.Дадут своим, треть суммы в карманы уйдет. И у губера козла еще один земельный участок появится.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Да в городе на велосипедах КАТАЮТСЯ на выходных а не на работку педали крутят, ибо соответствующим образом необходимо одеваться, а пока доедешь, спотеешь. И велосипеды, большей частью, весёленькие, с кучей скоростей, подрессоренные, а непростые, дорожные. Как эти "богомолы", места под которые расставлены в городе.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Обычная коррупционная схема.Дадут своим, треть суммы в карманы уйдет. И у губера козла еще один земельный участок появится.



    Расскажи подробнее, пустозвон?

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    tano73

    А добираться велосипедисты из города до этой дорожки как будут? По тем же тратуарам



    А по твоему тебе должны от подъезда дорожку сделать?

    Будут специальные места,там и катайся

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Не заточен наш город под дорожки.Дороги узкие. Ну и нехрен херней страдать! Дворы убойные, все в ямах, детских площадок почти нет. У нас во дворе одна качелька времен СССР и грибок. Лучше пусть в 30 дворах хорошие детские площадки сделают.



    Тут коментит депутат, можешь ему написать

    Хотя какой от него смысл

  • Лариска

    Лариска
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Это что за ДЕБИЛИЗМ?!! Какие, нахрен, покататься?.. Какие дорожки?!!



    Я смотрю, у Сережи обострение. Ветром после прогулки надуло.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Велодорожки на данный момент - необходимость, во-первых, не будешь пугать пешеходов своими маневрами и сам пугаться водителей. Это вопрос комфорта и безопасности.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ворьё

  • kidman

    kidman
    3 часа назад

    А как ребенка лет 8-12 отправить через весь город на Новотройку, в поля? На вертолете? И все парковки велосипедные, установленные два года назад, из города туда перенесут? И будут оздоравливающиеся люди дышать выхлопными газами полной грудью!!

  • kidman

    kidman
    3 часа назад

    А как ребенка лет 8-12 отправить через весь город на Новотройку, в поля? На вертолете? И все парковки велосипедные, установленные два года назад, из города туда перенесут? И будут оздоравливающиеся люди дышать выхлопными газами полной грудью!!

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Сергей Труш

    ворьё



    Расскажи подробнее, ДЕПУТАТ

    Популистские лозунги в гнезде своём кричать надо, на форуме все ждут диалога

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Обычная коррупционная схема.Дадут своим, треть суммы в карманы уйдет. И у губера козла еще один земельный участок появится.



    За беговую дорожку на юности, вроде кто - то уже сидел и за много меньшую сумму. Теперь за велосипедную садить будут или ведрувседозволено и папик прикроет?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    kidman

    А как ребенка лет 8-12 отправить через весь город на Новотройку, в поля? На вертолете? И все парковки велосипедные, установленные два года назад, из города туда перенесут? И будут оздоравливающиеся люди дышать выхлопными газами полной грудью!!



    Все для детей, там имеется вертолетная площадка и парковки будут и много еще чего.

  • Blonda

    Blonda
    2 часа назад

    наконец то додумались... Если честно не верится что успеют за лето, но и то хорошо. А то шугаются все друг друга: велосепидисты пешеходов, а пешеходы велосепидистов

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    2 часа назад

    а почему в этой ветке еще не упомянули Абрамова? где все СаниЧ и Страшные в классе? первомай сильно отметили?

  • Blonda

    Blonda
    2 часа назад

    Лабынкыр

    а почему в этой ветке еще не упомянули Абрамова? где все СаниЧ и Страшные в классе? первомай сильно отметили?



    а вы то хто что так интересуетесь? Друг их?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Blonda

    наконец то додумались... Если честно не верится что успеют за лето, но и то хорошо. А то шугаются все друг друга: велосепидисты пешеходов, а пешеходы велосепидистов



    Не бреши! Велосипедистам там делать пор просту НЕЧЕГО. На круге они КАК двигаться будут?.. А скоростной режим там какой? Полоска на асфальте защитит велосипедиста?.. А СКОЛЬКО их там? Экономическое обоснование КАКОЕ? Ты совсем плох стал, Виталик?...Или ты передал окончательно свои аккаунты "политтехнологу" Перову?

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    2 часа назад

    Blonda

    Лабынкыр

    а почему в этой ветке еще не упомянули Абрамова? где все СаниЧ и Страшные в классе? первомай сильно отметили?



    а вы то хто что так интересуетесь? Друг их?



    с такими друзьями и врагов не надо...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Blonda

    Лабынкыр

    а почему в этой ветке еще не упомянули Абрамова? где все СаниЧ и Страшные в классе? первомай сильно отметили?



    а вы то хто что так интересуетесь? Друг их?



    А Вы передаст ихний, коммуникатор с общественностью?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Лабынкыр

    Blonda

    Лабынкыр

    а почему в этой ветке еще не упомянули Абрамова? где все СаниЧ и Страшные в классе? первомай сильно отметили?



    а вы то хто что так интересуетесь? Друг их?



    с такими друзьями и врагов не надо...



    "Верные друзья")))

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Сергей Труш
    Blonda

    наконец то додумались... Если честно не верится что успеют за лето, но и то хорошо. А то шугаются все друг друга: велосепидисты пешеходов, а пешеходы велосепидистов



    Не бреши! Велосипедистам там делать пор просту НЕЧЕГО. На круге они КАК двигаться будут?.. А скоростной режим там какой? Полоска на асфальте защитит велосипедиста?.. А СКОЛЬКО их там? Экономическое обоснование КАКОЕ? Ты совсем плох стал, Виталик?...Или ты передал окончательно свои аккаунты "политтехнологу" Перову?


    Труш далёк от спорта, ему бы пивнушек в городе побольше. Лицемерный либераст

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    2 часа назад

    СаняCh

    Сергей Труш

    Blonda

    наконец то додумались... Если честно не верится что успеют за лето, но и то хорошо. А то шугаются все друг друга: велосепидисты пешеходов, а пешеходы велосепидистов



    Не бреши! Велосипедистам там делать пор просту НЕЧЕГО. На круге они КАК двигаться будут?.. А скоростной режим там какой? Полоска на асфальте защитит велосипедиста?.. А СКОЛЬКО их там? Экономическое обоснование КАКОЕ? Ты совсем плох стал, Виталик?...Или ты передал окончательно свои аккаунты "политтехнологу" Перову?



    Труш далёк от спорта, ему бы пивнушек в городе побольше. Лицемерный либераст


    зато смотрю ты спортсмен. мастер спорта по клавиатурным видам

  • full

    full
    2 часа назад

    Если дорожка возле автотрассы, то полный бред. Меня умиляют спортсмены, которые бегут вдоль дороги и вдыхают отраву. Теперь эту отраву посылают впитывать и велосипедистов. Деньги на ветер.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Любопытно, что ОБОСНОВАНИЯ того, КАК там передвигаться и ЗАЧЕМ туда ехать - нет, судя по всему..Велодорожка из никуда в никуда. "Эффективные менеджеры" уничтожают общественный транспорт, забивают дороги пробками, не могут изучить великолепнейший опыт развития инфраструктуры в СССР.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    чё за цены? 30 за 4 км?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ну так и?.. На круговой развязке они как передвигаться будут?

    туда автомобилисты боятся заезжать иной раз...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    На кладбище тебя катафалк довезёт.

  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Ну так и?.. На круговой развязке они как передвигаться будут?

    туда автомобилисты боятся заезжать иной раз...



    канатную дорогу над развязкой запилят

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    full

    Если дорожка возле автотрассы, то полный бред. Меня умиляют спортсмены, которые бегут вдоль дороги и вдыхают отраву. Теперь эту отраву посылают впитывать и велосипедистов. Деньги на ветер.



    а то у нас велосипедисты однозначно все спортсмены и все за ЗОЖ.



    смотришь, едет на велосипеде и сигарету покуривает, уж не говорю о вусмерть пьяных.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Лабынкыр

    Сергей Труш

    Ну так и?.. На круговой развязке они как передвигаться будут?

    туда автомобилисты боятся заезжать иной раз...



    канатную дорогу над развязкой запилят



    палюбому.. сделают, а потом опять Калита будет хлопать глазами на вопрос Завьялова "А вы с горожанами советовались?"

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Надо дорожку до Натальино построить. Будем там с горки на лыжах кататься.

  • Blonda

    Blonda
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Blonda

    наконец то додумались... Если честно не верится что успеют за лето, но и то хорошо. А то шугаются все друг друга: велосепидисты пешеходов, а пешеходы велосепидистов



    Не бреши! Велосипедистам там делать пор просту НЕЧЕГО. На круге они КАК двигаться будут?.. А скоростной режим там какой? Полоска на асфальте защитит велосипедиста?.. А СКОЛЬКО их там? Экономическое обоснование КАКОЕ? Ты совсем плох стал, Виталик?...Или ты передал окончательно свои аккаунты "политтехнологу" Перову?



    Какой виталик, какой петров, ты что там дуру гонишь?))) Совсем из ума выжил, старый... тебе лишь бы ничего не делалось в городе - вот тогда красота, тогда можно сидеть и бухтеть. Выйди уже из зоны комфорта, посмотри на людей ВНЕ швейка, дядя!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ну так что с круговой развязкой?

  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    сколько уйдет на саму велосипедную дорожку?

  • Знаток28

    Знаток28
    2 часа назад

    Сергей Труш

    ну так что с круговой развязкой?



    Депутат, может ты задашь кто вопросы где-то в другом месте?

    Глупый и бессмысленный спамер!

    Позор таким депутатам

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ну так что с круговой развязкой?

    далее цитирую слова восхвалителя администрации

    Знаток28

    Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги



    Ну так

    что с круговой развязкой?

    как её пересекать?

    как на дорожку попасть?

    куда двигаться по ней?

    с какой целью?

    какова плотность движения велосипедистов на этом участке уже сейчас?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Tуман

    Надо дорожку до Натальино построить. Будем там с горки на лыжах кататься.



    Так уже население прокатили по полной .

    Ни денег, ни комплекса Натальинского.

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Постройте дорогу от федералки до Магдагачей

  • Blonda

    Blonda
    2 часа назад

    Сергей Труш

    ну так что с круговой развязкой?



    Абрамовы уронили флаг пивного алкоголизма, труш поднял! И объявил бой велосипедистам))))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ну так

    что с круговой развязкой?

    как её пересекать?

    как на дорожку попасть?

    куда двигаться по ней?

    с какой целью?

    какова плотность движения велосипедистов на этом участке уже сейчас?

    каково экономическое обоснование этой велодорожки?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    В городе надо велодорожки делать...А по Новотроицкому шоссе будут ездить единицы. Это же очевидно......

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Такую чушь только из фракции ЕР могут придумать,так как думать им больше не о чем сожалею...Любой здравомыслящий человек не будет кататься по этой дорожке,так как здоровье дороже,чем такая прогулка.Я против расстраты моих бюджетных денег!

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Сергей Труш

    Ну так что с круговой развязкой?

    далее цитирую слова восхвалителя администрации

    Знаток28

    Наконец-то решили построить дорожку! Велосипедистов в городе масса, и строительство дорогое.. Хорошо что выделили деньги



    Ну так

    что с круговой развязкой?

    как её пересекать?

    как на дорожку попасть?

    куда двигаться по ней?

    с какой целью?

    какова плотность движения велосипедистов на этом участке уже сейчас?



    Так сходи на права отучись, думаешь тут кому то интересно отвечать на твои тупые вопросы?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    РАМ

    Постройте дорогу от федералки до Магдагачей



    Это к Трушу, он же наш представитель в областном законодательстве. Сразу после продвижения алкашек построит

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ну так что с целесообразностью строительства ТАМ велодорожки?.. Что мешает на набережной нарисовать соответствующую разметку от ОКЦ, считай, до парка им. 40 лет ВЛКСМ тем паче, что там и велопрокат работает в летнее время, и роллеры всякого ранжира, и гироскутеры... там делов-то, выделить на существующем тротуаре места для движения велосипедистов, или даже на проложенных дорогах установить знак "велосипедная дорожка" и выделить людям место для движения, по скольку велосипедов там тьма. Машины на набережную не пускать, только городские и коммунальные службы, экстренные службы.и разметка прослужит долго, и расстояние 3,7 км.

    Велоспортсмены по ГОРОДУ не ездят, а те, кто использует велосипед для перемещения ездят по ВСЕМУ городу, по тротуарам, но не одном отрезке по Новотроицкому шоссе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Не способны едроботы ответить НАХРЕНА велодорожка там, где по ней ездить не просто ОПАСНО, но и не целесообразно.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    пример "эффективности" работы городской администрации виден. Гнать в шею этих "развивателей"

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    дома отреморнтируйте в городе... а потом на великах катайтесь...

    на фуникулерах уже покатались причем весь город на лыжной базе в Натальино

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Сергей ТрушНе способны едроботы ответить НАХРЕНА велодорожка там, где по ней ездить не просто ОПАСНО, но и не целесообразно.


    Все и так знают ответ, голодают бедняги, денюжку подсосать негде, а тут такая удача, велосипедная дорожка в никуда за 4 мульта. Работы непочатый край.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    Труш правильно говорит-Труша в мэры

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Blonda

    наконец то додумались... Если честно не верится что успеют за лето, но и то хорошо. А то шугаются все друг друга: велосепидисты пешеходов, а пешеходы велосепидистов



    Пральна не верица - написано же чёрным по-рузке: летом до сентября будут бабло осваивать, так что зимой можно будет смело кататься на великах. Согласен, что это хорошо - зимой машин меньше, чем летом, велосипедистов реже будут сбивать.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Сергей Трушпример "эффективности" работы городской администрации виден. Гнать в шею этих "развивателей"


    Вы очень милосердный, тут другая мазь необходима))).

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Tуман

    Дмитрий1

    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    На кладбище тебя катафалк довезёт.



    Меня не надо, пусть довезут всех тех, которые всё это придумывают.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Дмитрий1

    Tуман

    Дмитрий1

    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    На кладбище тебя катафалк довезёт.



    Меня не надо, пусть довезут всех тех, которые всё это придумывают.



    желаешь как можно быстрее и с ветерком?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    vertex

    Дмитрий1

    Tуман

    Дмитрий1

    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    На кладбище тебя катафалк довезёт.



    Меня не надо, пусть довезут всех тех, которые всё это придумывают.



    желаешь как можно быстрее и с ветерком?



    Подсказать или нет идею этим манагерам, как думаешь? Пусть пользуются: постройте вело дорожку в Селемджинском районе - там воздух свежий, местность лесистая и болотистая - можно будет меньше построить за те же деньги.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Дмитрий1

    vertex

    Дмитрий1

    Tуман

    Дмитрий1

    Со временем достроить до 17 км - будем на кладбище на великах ездить.


    На кладбище тебя катафалк довезёт.



    Меня не надо, пусть довезут всех тех, которые всё это придумывают.



    желаешь как можно быстрее и с ветерком?



    Подсказать или нет идею этим манагерам, как думаешь? Пусть пользуются: постройте вело дорожку в Селемджинском районе - там воздух свежий, местность лесистая и болотистая - можно будет меньше построить за те же деньги.



    Они и в замечательном месте столько же налепят за те же деньги, которые останутся после ощупывания)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Сергей Труш

    Ну так что с целесообразностью строительства ТАМ велодорожки?.. Что мешает на набережной нарисовать соответствующую разметку от ОКЦ, считай, до парка им. 40 лет ВЛКСМ тем паче, что там и велопрокат работает в летнее время, и роллеры всякого ранжира, и гироскутеры... там делов-то, выделить на существующем тротуаре места для движения велосипедистов, или даже на проложенных дорогах установить знак "велосипедная дорожка" и выделить людям место для движения, по скольку велосипедов там тьма. Машины на набережную не пускать, только городские и коммунальные службы, экстренные службы.и разметка прослужит долго, и расстояние 3,7 км.

    Велоспортсмены по ГОРОДУ не ездят, а те, кто использует велосипед для перемещения ездят по ВСЕМУ городу, по тротуарам, но не одном отрезке по Новотроицкому шоссе.



    И цена вопроса встанет в 2, максимум, 2,5 миллиона рублей. И горожанам удобства и комфорта больше. ограничение установить по скорости перемещения, чтобы не вваливали на педали, это не велотрек всё же, а прогулочная зона. Если уж так не в терпёж, то поставьте в парке имени 40 лет ВЛКСМ велотрек с дощатым покрытием. Вы туда всех спортсменов соберёте. Пусть гоняют на скорость! Это и спортивное сооружение, и СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, и облагороженный парк, и безопасно, и велосипедистов собрать по набережной. и экономия.. Трек велосипедный, дощатый, недорого стоить построить, тож миллиона 2-2,5 на вскидку. Лавки тля трибун, обработку доски произвести.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Нет денег на высокотехнологичный делай такой, который бы покрыл ПОТРЕБНОСТИ, а не ХОТЕЛКИ. Хотеть можно Бугати, а потребность в перемещение из точки "А" в точку "Б" решается автобусным маршрутом.

  • СаняCh

    СаняCh
    53 минуты назад

    Сергей Труш

    Нет денег на высокотехнологичный делай такой, который бы покрыл ПОТРЕБНОСТИ, а не ХОТЕЛКИ. Хотеть можно Бугати, а потребность в перемещение из точки "А" в точку "Б" решается автобусным маршрутом.



    Читаю и не могу понять, когда ты за свои стендап концерты деньги брать будешь? Из крайности в крайность: "плохую поставили!" "можно было по потребностям!". Ну такого лживого и лицемерного человека еще поискать. Тебе за бесплатно город отстрой ты не доволен будешь, прекращай уже свою клоунаду, всерьез тебя давно не воспринимают. Дизайнер, который играет в политику...

  • full

    full
    53 минуты назад

    Чота подумалось.... Эвенкийская деревня - двадцать лямов, а велосипедная дорожка - 31. Она точно будет не золотая?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    45 минут назад



    примитивно? Да и шут с ним, нет денег на высокотехнологичную, поставь ту, которая по средствам, но МЕСТНЫМИ людьми собрана из МЕСТНОГО материала. Пусть дороже чем 2,5 млн.... миллионов 15-17, но эффективности расходования БОЛЬШЕ. Вместо 31-го миллиона на не пойми какую хрен. вы целый трек построите, и организуете велодорожку на набережной суммарной протяжённостью в 7 км!

    В центре, пусть для роллеров или велториала площадка будет, навалите тем горы всего, пусть катаются.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    41 минута назад

    Я не могу понять, вот этим подонкам, которые пашут в комментах на Едро, действительно так страшно в свои деревни возвращаться, что они так старательно вылизывают, или им за это приплачивают?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    37 минут назад

    Сергей Труш

    Я не могу понять, вот этим подонкам, которые пашут в комментах на Едро, действительно так страшно в свои деревни возвращаться, что они так старательно вылизывают, или им за это приплачивают?



    оне живут на это.

    и думают что бессмертные

  • Водяной

    Водяной
    28 минут назад

    Там где ее собрались строить она на фиг не нужна. Правы многие тут, что эти деньги можно и в городе распихать и с большим положительным эффектом!Столько скверов бес света и лавок, дороги яма на яме, особенно мне Пролетарская от Калинина до Мухина доставляет удовольствие... Да мало ли еще чего... И вот сто пудов, что даже если сей объкт будет построен, туда прокатятся интереса для пару раз, а потом забьют... далеко, инфраструктуры ноль, удобств никаких, извините, даже в туалет придется до ветру бежать....И все снова переберутся в город, и как шугались прохожие велосипедистов, а велосипедисты прохожих, так и будут шугаться... Короч мое мнение.... изначально провальный проект. Вбухайте эти бабки на хоть какой н6ибудь минимум достройки набережной... а то это поле поросшее будет как и Бастилия стоять... 20 лет в ожидании инвестиций...

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    Водяной

    Там где ее собрались строить она на фиг не нужна. Правы многие тут, что эти деньги можно и в городе распихать и с большим положительным эффектом!Столько скверов бес света и лавок, дороги яма на яме, особенно мне Пролетарская от Калинина до Мухина доставляет удовольствие... Да мало ли еще чего... И вот сто пудов, что даже если сей объкт будет построен, туда прокатятся интереса для пару раз, а потом забьют... далеко, инфраструктуры ноль, удобств никаких, извините, даже в туалет придется до ветру бежать....И все снова переберутся в город, и как шугались прохожие велосипедистов, а велосипедисты прохожих, так и будут шугаться... Короч мое мнение.... изначально провальный проект. Вбухайте эти бабки на хоть какой н6ибудь минимум достройки набережной... а то это поле поросшее будет как и Бастилия стоять... 20 лет в ожидании инвестиций...



    Бабочка умирает, дайте ей 5 лямов.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    26 минут назад

    Водяной

    Там где ее собрались строить она на фиг не нужна. Правы многие тут, что эти деньги можно и в городе распихать и с большим положительным эффектом!Столько скверов бес света и лавок, дороги яма на яме, особенно мне Пролетарская от Калинина до Мухина доставляет удовольствие... Да мало ли еще чего... И вот сто пудов, что даже если сей объкт будет построен, туда прокатятся интереса для пару раз, а потом забьют... далеко, инфраструктуры ноль, удобств никаких, извините, даже в туалет придется до ветру бежать....И все снова переберутся в город, и как шугались прохожие велосипедистов, а велосипедисты прохожих, так и будут шугаться... Короч мое мнение.... изначально провальный проект. Вбухайте эти бабки на хоть какой н6ибудь минимум достройки набережной... а то это поле поросшее будет как и Бастилия стоять... 20 лет в ожидании инвестиций...



    это для вас провальный а для них само то.

    главное знать настоящую цель проекта.

    а тут предположить можно только одно!

  • Хмык

    Хмык
    19 минут назад

    Гыг. А на фиг она нужна в районе Новотроицкого шоссе? Денег некуда девать?

  • СаняCh

    СаняCh
    17 минут назад

    Сергей Труш

    примитивно? Да и шут с ним, нет денег на высокотехнологичную, поставь ту, которая по средствам, но МЕСТНЫМИ людьми собрана из МЕСТНОГО материала. Пусть дороже чем 2,5 млн.... миллионов 15-17, но эффективности расходования БОЛЬШЕ. Вместо 31-го миллиона на не пойми какую хрен. вы целый трек построите, и организуете велодорожку на набережной суммарной протяжённостью в 7 км!

    В центре, пусть для роллеров или велториала площадка будет, навалите тем горы всего, пусть катаются.



    Лицемерный кусок лжи. Подобный велотрек стоит гораздо больше! В частности данный стадион вовсе признан непригодным для использования.

  • full

    full
    8 минут назад

    СаняCh

    Сергей Труш

    примитивно? Да и шут с ним, нет денег на высокотехнологичную, поставь ту, которая по средствам, но МЕСТНЫМИ людьми собрана из МЕСТНОГО материала. Пусть дороже чем 2,5 млн.... миллионов 15-17, но эффективности расходования БОЛЬШЕ. Вместо 31-го миллиона на не пойми какую хрен. вы целый трек построите, и организуете велодорожку на набережной суммарной протяжённостью в 7 км!

    В центре, пусть для роллеров или велториала площадка будет, навалите тем горы всего, пусть катаются.



    Лицемерный кусок лжи. Подобный велотрек стоит гораздо больше! В частности данный стадион вовсе признан непригодным для использования.



    Если сделать анализ воздуха в районе воровской дорожки, то ее тоже можно признавать негодной для тспользования.

  • Tуман

    Tуман
    37 секунд назад

    Мне порой кажется, что Козлов собрал вокруг себя малограмотных людей, по-русски - ушлёпков.

    То они снежный городок на площади начинают строить до того как становятся известны итоги конкурса, то баскетбольные-теннисные площадки хреначат где ни попадя. Сейчас велодорожку собрались строить там, где она нужна только чёрту на куличках.

    Я давно уверен, что Козлова пытаются подставить. Вот только не пойму - или специально, или по тупости врождённой.

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