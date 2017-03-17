Мэрия Благовещенска хочет построить велосипедную дорожку за 31 миллион рублей

Фото: vca-tuva.ru

Мэрия Благовещенска объявила электронный аукцион на выполнение работ по устройству велосипедной дорожки в районе Новотроицкого шоссе. Начальная максимальная цена лота 31 435 291 рубль. Деньги будут выплачиваться из городского бюджета. Дата проведения аукциона – 26 мая, а завершить выполнение работ необходимо до 30 сентября 2017 года.

На сайте госзакупок в разделе «Описание объекта закупки» сообщается, что работы будут вестись на двух участках, длина которых составляет 1 600 и 2 200 метров. Проект строительства предусматривает очищение будущей трассы от деревьев и кустарника и подготовки основания для трассы. Также в описание указывается установка металлических барьерных ограждений. Проект предполагает и обустройство парковочной стоянки и наружного освещения.

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Василий Кленин