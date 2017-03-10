В жилых домах Благовещенска 2 мая отключат отопление

Фото: progorod33.ru

В связи с потеплением администрация Благовещенска приняла решение 2 мая завершить отопительный сезон 2016-2017. Это касается только жилых домов. Детские сады, больницы и другие социальные учреждения имеют право самостоятельно принимать решение о прекращении подачи тепла на летний период.

Как сообщалось ранее, отключать отопление можно, когда среднесуточные температуры не опускаются ниже восьми градусов тепла. Решение об отключении от отопления объектов социального назначения (образовательные учреждения, объекты здравоохранения и так далее) будет приниматься руководителями этих учреждений, исходя из температурных показателей наружного воздуха и температурных показателей внутри помещений.

Через неделю после завершения отопительного периода на территории города стартуют плановые гидравлические испытания. Испытания проводятся для определения гидравлической плотности, механической прочности трубопроводов и арматуры, а также для выявления скрытых дефектов на сетях, чтобы во время летней ремонтной кампании произвести замену изношенного оборудования.

График летних отключений горячей воды в Благовещенске размещен на сайте Амур.инфо.

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#ЖКХ #погода

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Екатерина PL