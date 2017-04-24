Рекордное число сексуальных преступлений зафиксировано в армии США

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В армии Соединённых Штатов Америки в 2016 году зафиксировано рекордное количество сообщений о посягательствах сексуального характера, сообщили в Пентагоне. Об этом, ссылаясь на агентство Reuter, пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что увеличение показателей отчётности – это индикатор постоянного доверия нашей системе поддержки», – отметила исполняющая обязанности помощника министра обороны по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл.

В феврале этого года после расследования обвинений в домогательствах был лишён двух генеральских звёзд Артур Лихт – бывший командующий военно-транспортным командованием ВВС США.

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Алексей Воскобойников