За минувшую неделю 83 амурчан покусали клещи

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В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрировано 83 случая укусов клещей, из них 22 – среди детей. Всем проведена экстренная серопрофилактика. По результатам лабораторного исследования среди 28-ми клещей, доставленных от пострадавших, выявлено семь, зараженных возбудителем боррелиоза, и один – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза. Пострадавшим назначено превентивное лечение.

Акарицидные обработки проведены на 7,9 гектара территорий детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов.

По информации амурского управления Роспотребнадзора, самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Вакцина против клещевого вирусного энцефалита для иммунизации детского населения поступила в Приамурье 26 апреля – 100 % от потребности.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний. В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Амурской области при осуществлении санитарно-карантинного контроля в отношении туристов, лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

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#здоровье #природа

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Екатерина PL