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Баскетболисты БГПУ не смогли пройти 1/8 Лиги Белова

Баскетболисты БГПУ не смогли пройти 1/8 Лиги Белова
Фото: pro100basket.ru

Баскетбольная команда Благовещенского педуниверситета завершила участие в турнире Лиги Белова. В 2017 году амурчане смогли стать первыми на Дальнем Востоке и вошли в Ласт-16. Однако в первой игре финального этапа они проиграли команде СПБГУПТД из Санкт-Петербурга.

Лига Белова – это финальный этап чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, в который проходят по 64 мужские и женские команды. В 2017 году мужчины БГПУ обыграли команды Биробиджана и Хабаровска и стали единственной дальневосточной командой, которая прошла в Ласт–16 среди мужчин. Девушки из БГПУ выиграли первую игру, но затем проиграли команде из ДВФУ.

На первом же туре финального этапа благовещенцам досталась команда-чемпион Лиги Белова 2016 года – СПБГУПТД. Игра проходила в Санкт-Петербурге, и на своей площадке хозяева уверенно обыграли дальневосточников – 93:39, сообщает сайт областного министерства спорта.

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#вузы #спорт

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