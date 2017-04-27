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Сегодня, 10:02 4

Россиян ждут четыре выходных дня подряд

Россиян ждут четыре выходных дня подряд
Фото: klub-drug.ru

Наступившая рабочая неделя благодаря Празднику Весны и Труда стала короче на один день – работать россияне будут со 2 по 5 мая. Затем страну ждут сразу четыре выходных дня подряд – с 6 по 9 мая.

6и 7 мая будут обычными выходными днями – эти числа выпадают на субботу и воскресенье. В понедельник, 8 мая, россияне будут отдыхать благодаря перенесенному праздничному выходному с 7 января, который пришелся в этом году на субботу. Вторник, 9 мая – День Победы, праздник, который официально является не рабочим.

Соответственно, следующая рабочая неделя также будет сокращенной – работать россияне будут всего три дня, с 10 по 12 мая. Всего в мае 2017 года 20 рабочих дней и 11 выходных. Из них государственными являются праздники 1 и 9 мая.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    19 минут назад

    Хорошо вам, бухать будете. А я работать буду. Двойной тариф получу.

  • paravis

    paravis
    19 минут назад

    А мужики-то не знали...Ах-ах-ах.

  • Nikodim

    Nikodim
    6 минут назад

    Как же не хватает майских каникул. Я бы предложил сделать с 31 декабря по 7 января новогодние каникулы, 4 ноября сделать рабочим днем (пусть и праздничным), а эти дни перенести на майские каникулы с 1-9 мая. Кстати, есть новое предложение сделать понедельник после Пасхи нерабочим. Лучше бы выходным днем сделать родительский день. Плюс по одному дню 23, 8 и 12 июня - это все праздники на год.

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Лучше отработать 8 месяцев без выходных, чтобы выработать годовую норму времени, а четыре месяца загорать на курортах Краснодарского края.

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