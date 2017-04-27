Россиян ждут четыре выходных дня подряд

Фото: klub-drug.ru

Наступившая рабочая неделя благодаря Празднику Весны и Труда стала короче на один день – работать россияне будут со 2 по 5 мая. Затем страну ждут сразу четыре выходных дня подряд – с 6 по 9 мая.

6и 7 мая будут обычными выходными днями – эти числа выпадают на субботу и воскресенье. В понедельник, 8 мая, россияне будут отдыхать благодаря перенесенному праздничному выходному с 7 января, который пришелся в этом году на субботу. Вторник, 9 мая – День Победы, праздник, который официально является не рабочим.

Соответственно, следующая рабочая неделя также будет сокращенной – работать россияне будут всего три дня, с 10 по 12 мая. Всего в мае 2017 года 20 рабочих дней и 11 выходных. Из них государственными являются праздники 1 и 9 мая.

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#отдых #праздники

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Екатерина PL